Cume Norte, una cima de la escalada en A Coruña, se muda: "La montaña es una forma de vida"

El mar define, embellece y da vida a A Coruña. Es su identidad. Pero lejos de la costa, la montaña también alienta a los coruñeses aficionados a la escalada y el alpinismo. Cume Norte lo ha hecho, promover el contacto con el medio natural, desde hace 28 años. Y los que vengan. En breve, desde otro bajo comercial.

Toca mudanza para Pepe Ferreiro, propietario de este negocio de calzado, ropa y material de montaña y escalada que en unos días se trasladará a otro local cercano de la calle en la que se ha asentado todo este tiempo, Panaderas.

"Siempre hice montaña, empecé muy joven, y después de trabajar una temporada en una empresa de Agrela decidí montar mi pequeño proyecto", repasa. "En aquella época no había mucha demanda de este producto ni mucha competencia".

Ahora se vende más escalada que montaña, al contrario que al principio. El volumen de artículos ha ido aumentando "a medida que fue creciendo la afición", dice Ferreiro.

Bajo comercial que ocupa Cume Norte en la calle Panaderas. Quincemil

Senderismo, trekking, alpinismo, escalada en hielo... hasta llegar al sector industrial: "El trabajo vertical, quien se cuelga en las fachadas para limpiar o reparar, con marcas caras y muy buenas, donde prima mucho la seguridad".

Para practicar estas aficiones y deportes o desempeñar estos trabajos Cume Norte está bien surtido, "para quien empieza y para quien es muy profesional", con precios asumibles o más altos. La seguridad para caminar, escalar y coronar alturas es lo primordial.

La confianza, "cara a cara", nunca 'online'

"Los de montaña somos muy sufridores en la costa. Hay que coger el coche y hacer tres o cuatro horas para hacer actividades de montaña buenas", admite Pepe Ferreiro. Pero se coge la carretera y se conduce porque hay mucha afición.

"En A Coruña hay veteranos escaladores de nivel mundial, de los que empezaron en los ochenta, como Finuco o Javier Carreras, y buenos clubes como AMI o Ártabros, con quienes trabajamos".

Ártabros es el club de Pepe, aunque ahora ya no tiene tiempo para escalar. "Mis hijas, la tienda, este mercado... Espero retomarlo pronto, pero es muy complicado". A pesar de que la montaña la lleva muy dentro.

Material de alpinismo y escalada en el interior de Cume Norte. Quincemil

"Es una forma de vida. En la montaña puedes hacer algo técnico, algo suave, tú solo, con tu familia. Disfrutas de la naturaleza, que te ofrece paisajes increíbles y te permite conocer gente y hacer buenas amistades. A mí me gusta disfrutar de este formato de montaña", ensalza Pepe.

Confiesa el dueño de Cume Norte que cuando abrió el negocio "no esperaba llegar tan lejos". "En la crisis de 2008 lo pasamos mal, peor que con la pandemia". De todo ha salido. Ahora, seguirá adelante en una nueva ubicación. "Había que darle un cambio a todo esto".

Una cosa no cambiará. "Soy anti online". Así que Pepe seguirá vendiendo "cara a cara". "La confianza se consigue mirándonos a la cara".