Grupo Malasa desvela el misterio: el porqué de los "acariciadores de muebles" y su nuevo estudio residencial en Juan Flórez

Un anuncio de trabajo en el que se buscaba gente con sensibilidad por el detalle y el diseño desató mucha curiosidad en los últimos días

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300 euros por acariciar muebles durante una mañana. Este era el curioso anuncio de InfoJobs que llamó la atención de cientos de personas debido a su inusual cometido y su buen sueldo. Ahora, se ha desvelado quién está detrás de esta atrevida propuesta: Grupo Malasa, que presenta su nuevo estudio residencial The House en A Coruña.

Este espacio se presenta como un lugar en el que experimentar de primera mano cómo es el lugar en el que se quiere vivir. The House no es una exposición más, sino una vivienda real en la que se puede interactuar y sentirse como en casa. Un hogar que inspira otros hogares en el corazón de la ciudad herculina.

Así era el anuncio

El anuncio de InfoJobs recibió más de 500 solicitudes en apenas tres días. No era para menos: los tres seleccionados participaron en una experiencia poco habitual, interactuando con diferentes piezas de mobiliario durante una mañana por 300 euros.

Armarios, mesas o cómodas fueron algunas de las piezas con las que trabajaron los candidatos, que fueron seleccionados y contratados como parte de la acción, y que tuvieron que evaluar aspectos como el tacto, los acabados o la percepción de los materiales.

Los requisitos principales eran la capacidad de prestar atención al detalle, el interés por el diseño y los materiales, la capacidad de observación y poder estar de forma presencial en A Coruña el pasado jueves 30 de abril.

El anuncio, que dejó muchas dudas por resolver en los últimos días, ha terminado por desvelarse como parte de una propuesta vinculada a The House, un nuevo espacio pensado para experimentar el diseño de una forma diferente.

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¿Quién está detrás del anuncio?

La oferta de trabajo llamó la atención de medio millar de personas y ahora todas ellas, y aquellas que estaban expectantes por saber quién está detrás del anuncio, ya tienen la respuesta. Grupo Malasa, publicó la oferta como una campaña a través de la que dar a conocer su nuevo estudio The House, en A Coruña.

The House

The House by Grupo Malasa es un ejemplo de esos hogares que emocionan. Un espacio que resume más de tres décadas de experiencia de la compañía en diseño y fabricación de mobiliario.

"No somos un estudio tradicional. Somos una casa real, diseñada para inspirar desde lo cotidiano y para mostrar cómo se viven los espacios de verdad", señalan desde la firma, que invita a los coruñeses a visitar esta innovadora propuesta y sentir de primera mano lo mismo que los acariciadores de muebles.

Así, este estudio residencial y espacio de trabajo aúna diseño, mobiliario y proyectos completos en total armonía, para que aquellos que visiten el espacio puedan vivir una experiencia inmersiva en la que "acariciar" el diseño.

La cocina, el salón, el dormitorio, el baño y el vestidor están planteados como si fuesen una vivienda real, de forma que no muestran productos aislados sino espacios completos.

Un espacio para inspirar

The House se presenta por tanto como un espacio para inspirar a aquellas personas o empresas que quieran crear su espacio ideal o fabricar muebles a medida. Más de 30 años de experiencia avalan el buen hacer de la compañía gallega, que garantiza que todo el proceso se realiza con la máxima rigurosidad.

The House no nace solo como un lugar donde hacer proyectos. Nace como un espacio para inspirar, para venir con tiempo, a tocar materiales, a sentarse en un sofá, a abrir un armario y a imaginar cómo podría ser tu propia casa", señalan desde la empresa.

The House es, por tanto, una casa que inspira otras casas. No solo se busca un diseño que haga a quien lo siente estar bien, sino que es ahí donde empiezan ideas, proyectos y nuevas formas de vivir los espacios.

Exterior The House

Conocer The House en A Coruña

Las personas que visiten The House pueden comprar directamente el mobiliario expuesto, encargar piezas a medida o confiar en el equipo de la marca para desarrollar un proyecto completo. "Trabajamos desde una idea muy sencilla: adaptarnos a lo que cada persona necesita en cada momento, ya sea una sola pieza o una vivienda entera", indican desde The House.

Y es que la empresa gallega diseña y fabrica muebles según las necesidades de sus clientes, haciendo que se integren a la perfección en los espacios en los que van a estar. Todo ello con proporción, con buenos materiales y pensando en cómo se viven los espacios a lo largo del tiempo.

¿Y dónde se puede visitar The House? El nuevo estudio de Grupo Malasa está en el número 3 de Juan Flórez, en A Coruña. Un lugar en el que arquitectura, interiorismo y mobiliario se unen para acercar los sueños de quien lo visita a la realidad.

Las personas interesadas en obtener más información pueden hacerlo en el número de teléfono 981317332, así como en el correo electrónico info@thehousebymalasa.com o a través del cuestionario que la firma tiene en su página web.