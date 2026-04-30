Marineda City refuerza su apuesta gastronómica con nuevas aperturas en A Coruña

El centro comercial Marineda City, en A Coruña, continúa ampliando su propuesta gastronómica con la llegada de nuevas marcas que refuerzan su atractivo como destino de ocio en la ciudad.

La incorporación de Manolo Bakes, PPANG y Le Coq permite al complejo alcanzar el 100% de ocupación en su planta 2, dedicada íntegramente a restauración y entretenimiento.

Entre las aperturas más destacadas figura Manolo Bakes, que abrirá próximamente en la planta 1, junto a Primark. La firma se ha convertido en un fenómeno en España gracias a sus conocidos manolitos y a una propuesta que reinterpreta la pastelería tradicional con una imagen moderna y un consumo rápido, sumándose así a la oferta de cafeterías del centro.

Por su parte, PPANG ya ha comenzado a operar en la planta 2, apostando por una cocina inspirada en el street food coreano. Su propuesta sitúa al sándwich como eje central, con recetas intensas y sabores internacionales que reflejan la creciente popularidad de la gastronomía asiática. Esta apertura amplía la variedad de opciones orientales dentro del centro comercial.

A estas novedades se suma Le Coq, que abrirá en los próximos días también en la planta 2. El restaurante estará centrado en carnes a la brasa y recetas de inspiración internacional, con una apuesta clara por el producto y el sabor de la parrilla.

Con estas incorporaciones, Marineda City culmina la ocupación total de su espacio gastronómico principal. Más de 30 establecimientos de restauración conforman ya una oferta diversa, que abarca desde cocina americana y street food hasta propuestas asiáticas, italianas o cafeterías especializadas.