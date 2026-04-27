Coruña The Style Outlets celebra su Superjueves con moda y regalos por el Día de la Madre

El centro comercial Coruña The Style Outlets vuelve a celebrar uno de sus días más esperados con el Superjueves de abril, que tendrá lugar el próximo 30 de abril en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas.

La cita permitirá renovar el armario con la nueva colección primavera-verano a precios reducidos en una amplia selección de tiendas.

Entre las marcas participantes destacan Adidas, Álvaro Moreno, Parfois y Desigual, además de otras enseñas nacionales e internacionales.

La jornada se presenta como una oportunidad para actualizar el look con prendas de temporada, básicos renovados y complementos, manteniendo una buena relación calidad-precio.

Desde el centro destacan que esta iniciativa refuerza su apuesta por una experiencia de compra accesible y orientada al ahorro, convirtiendo la visita en un plan atractivo para los amantes del "smart shopping".

Como complemento a esta campaña, el sábado 2 de mayo, con motivo del Día de la Madre, el centro contará con un stand de Floristería Sauce Llorona, donde los visitantes podrán adquirir ramos naturales y preservados.

Además, los primeros 55 clientes del Style Club que realicen compras por importe mínimo de 50 euros podrán recibir un detalle floral, hasta agotar existencias y cumpliendo las condiciones de la promoción.