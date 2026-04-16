Confirmado: Flying Tiger rebaja sus precios en Galicia, con productos desde 1 hasta 5 euros

Restan menos de 10 domingos para el arranque oficial de la temporada estival y eso solo puede significar una cosa: las rebajas de verano están a la vuelta de la esquina.

Las rebajas son un fenómeno que siempre despierta interés, y es que... ¿a quién no le gusta ahorrar un poco de dinero? Pues bien, Flying Tiger Copenhagen se ha adelantado al verano con ofertas en todas sus tiendas de Galicia.

Todos los productos desde 1 hasta 5 euros

La conocida cadena danesa ha tirado la casa por la ventana para el cierre de temporada con una campaña especial de rebajas que incluye importantes descuentos y productos con precios que oscilan entre 1 y 5 euros.

Vasos, tazas, agendas, juguetes, kits de bricolaje, artículos de papelería... todos los productos disponibles en tienda tendrán un precio máximo de 5 euros hasta el próximo lunes, 20 de abril, según ha confirmado la marca a este medio.

Con presencia en ciudades como Vigo y A Coruña, Flying Tiger Copenhagen, más conocida simplemente como Tiger, ha colocado grandes carteles en sus escaparates anunciando este periodo de descuentos.

Rebajas en Tiger

Estas rebajas aplican a todas las tiendas de Galicia, con precios ya reducidos en cada artículo. Por ejemplo, un plato con forma de flor que antes costaba 6 euros pasa ahora a costar 5 euros.

Algunos clientes habituales se han preguntado si esta medida implica el cierre de tiendas en Galicia, pero no es así. Desde Tiger han aclarado que se trata únicamente de una campaña con descuentos para dar salida al stock de cara a la temporada de verano.

Estas son las 9 tiendas de Flying Tiger en Galicia

La firma danesa cuenta con un total de nueve tiendas distribuidas por todo el territorio gallego, en ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo. A continuación, te detallamos la lista completa y su ubicación exacta:

A Coruña

Estrada Baños de Arteixo 43, 15008 (Marineda City). Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas

Calle Real 74, 15003. Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 12:00 a 21:00 horas

Calle Médico Rodríguez 2, 15004. Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 horas

Ferrol

Avenida Principal del Polígono de Gándara, 15570 (Dolce Vita Odeón). Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas

Santiago de Compostela

Rúa da República de El Salvador 17, 15701. Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas

Lugo

Rúa San Marcos 4, 27001. Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 horas

Pontevedra

Rúa Daniel de la Sota Valdecilla 5, 36001. Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 horas

Vigo