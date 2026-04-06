A Coruña se suma a la venta de paquetes sorpresa: "Venimos a pasarlo bien"

Desde este lunes y hasta el próximo sábado, King Colis se ha instalado en Marineda City poniendo a la venta paquetes sorpresa que se perdieron o nunca se llegaron a recoger en distintos países de Europa. La propuesta causó expectación esta mañana en el centro comercial donde, unos minutos antes del momento de apertura, a las 10:00 horas, decenas de personas ya hacían cola.

Beatriz y Belén fueron de las primeras en llegar. Vinieron sobre las 09:15 horas sin muchas expectativas pero con ganas de divertirse. "Es la primera vez que hago algo así. Tenía el día libre y nada que hacer, así que vine por curiosidad", cuenta Beatriz, mientras que a su lado Belén apunta que lo que quieren es "pasarlo bien".

"Venimos a echarnos unas risas", admiten. Ninguna de las dos pensó previamente ninguna táctica para escoger un paquete u otro, que se pagan al peso y se dividen en dos secciones: premium, con cajas de Amazon extraviadas, y estándar, con paquetes de otros servicios de envío.

Ambas coinciden en que esperarán a llegar a casa para ver qué les ha tocado. Beatriz se lo dará a sus hijas, mientras que Belén los reserva para sus nietas.

La iniciativa parte de una start-up francesa que adquiere paquetes perdidos de comercio electrónico con el objetivo de revenderlos para darles una nueva vida. En A Coruña venderán unas 10 toneladas de envíos y se espera que por aquí pasen unas 5.000 personas, la media de las anteriores ciudades por las que ya pasó esta propuesta.

Entre los artículos se pueden encontrar desde drones hasta piezas de fontanería, pasando por ropa, tecnología, accesorios y otros objetos de todo tipo. Cada persona tiene hasta 10 minutos para escoger sus paquetes, que pueden pesar pero no abrir antes de efectuar el pago. El precio de una caja premium es de 2,99 euros por cada 100 gramos y el de una estándar se queda en 2,29 euros.

Así, una minicámara digital que online se puede encontrar a unos 40 euros, aquí cuesta poco más de 5 euros. Aunque para dar con ella hay que tener suerte y algo de maña. Entre los clientes que rebuscan esta mañana entre los paquetes hay novatos y expertos, que sacuden las cajas o las evalúan para intentar adivinar su valor.

Juan también llegó sin ninguna expectativa, con media hora de antelación y la simple intención de comprar uno o dos paquetes que más le llamasen. "Vine por aprovechar a ver qué sale", contaba antes de la apertura desde la cola.

Una vez fuera, abrió sus cajas sorpresa, por las que pagó unos 100 euros. "Lo único bueno fue un secador con varios accesorios, que será para mi mujer, y una cámara de seguridad", comentaba a la vez que abría un tercer paquete con lo que parecían piezas de un grifo: "Al final uno ya sabe a lo que viene. Y lo que no guste, a revenderlo".