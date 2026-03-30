¿Qué supermercados de A Coruña abren los festivos del Jueves y Viernes Santo 2026?

Llega el puente de Semana Santa, uno de los más esperados por los coruñeses y coruñesas, ya que permite encadenar cuatro días libres consecutivos, ideales para una escapada o simplemente para descansar de la rutina laboral. Durante estas fechas, muchos establecimientos cierran sus puertas o abren en horario reducido. ¿Qué días y en qué horario abren los supermercados y centros comerciales de la ciudad?

Mientras algunos disfrutan de una semana completa de descanso, otros solo contarán con los festivos del Jueves y Viernes Santo. En este contexto, la mayoría de los supermercados abrirán sus puertas el Jueves Santo y el sábado, aunque el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección serán días de descanso.

¿Cuándo abren los comercios de A Coruña este Jueves y Viernes Santo?

Los establecimientos comerciales de A Coruña tienen la posibilidad de abrir 10 domingos y festivos a lo largo de 2026, siendo en enero y diciembre los meses en los que se concentran la mayor parte de estas aperturas, coincidiendo con la época de Navidad y el inicio de las rebajas de invierno.

En este sentido, el próximo 2 de abril (Jueves Santo) es uno de esos días en que los establecimientos podrán abrir sus puertas. En cambio, el 3 de abril (Viernes Santo) tendrán que cerrar, según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Los supermercados y comercios de A Coruña volverán a abrir sus puertas en horario habitual el sábado 4 de abril. Además, algunas tiendas y formatos expres abrirán sus puertas con horario especial, tanto el Jueves como el Viernes Santo.

Carrefour

Algunas tiendas de Carrefour de la ciudad abrirán sus puertas el Jueves Santo, mientras que el Viernes Santo permanecerán cerradas, excepto las que son formatos express. Estos son los horarios de los establecimientos:

Carrefour de Los Rosales (Rda. de Outeiro, 419) : abre el Jueves Santo de 09:00 a 23:00 horas.

: abre el Jueves Santo de 09:00 a 23:00 horas. Carrefour de Alfonso Molina (Rúa Francisco Pérez Carballo, 5): abre el Jueves Santo de 10:00 a 22:00 horas.

(Rúa Francisco Pérez Carballo, 5): abre el Jueves Santo de 10:00 a 22:00 horas. Carrefour Express Rubine (avenida Rubine, 4) : abre el Jueves Santo de 09:00 a 23:00 horas y el Viernes Santo de 10:00 a 22:00 horas

: abre el Jueves Santo de 09:00 a 23:00 horas y el Viernes Santo de 10:00 a 22:00 horas Carrefour Express Ronda de Monte Alto (ronda de Monte Alto, 15) : abre el Jueves Santo de 09:00 a 23:00 horas y el Viernes Santo de 10:00 a 22:00 horas

: abre el Jueves Santo de 09:00 a 23:00 horas y el Viernes Santo de 10:00 a 22:00 horas Carrefour Express Juana de Vega (calle Juana de Vega, 10-12) : abre el Jueves y Viernes Santo de 08:00 a 02:00 horas

: abre el Jueves y Viernes Santo de 08:00 a 02:00 horas Carrefour Express Alcalde Pérez Arda (avenida Alcalde Pérez Arda, 47): abre el Jueves Santo de 09:00 a 22:00 horas y el Viernes Santo de 10:00 a 22:00 horas

Mercadona

Los establecimientos Mercadona en A Coruña abrirán el 2 de abril (Jueves Santo), pero con horario especial de 09:00 a 15:00 horas. El 3 de abril (Viernes Santo) cerrarán sus puertas.

Gadis

A diferencia de otros supermercados, Gadis cerrará Jueves y Viernes Santo. Retomará su actividad habitual el sábado 4 de abril.

Claudio Express

Claudio Express Riazor (calle Almirante Romay, 5) : abre el Jueves Santo de 10:00 a 22:00 horas. El Viernes Santo podría cambiar

: abre el Jueves Santo de 10:00 a 22:00 horas. El Viernes Santo podría cambiar Supermercado Claudio Express (avenida Salvador de Madariaga, 19) : abre el Jueves Santo de 07:00 a 23:00 horas. El Viernes Santo podría cambiar

: abre el Jueves Santo de 07:00 a 23:00 horas. El Viernes Santo podría cambiar Supermercado Claudio Express (avenida Pasaxe, 32) : abre el Jueves Santo de 07:00 a 23:00 horas. El Viernes Santo podría cambiar

: abre el Jueves Santo de 07:00 a 23:00 horas. El Viernes Santo podría cambiar Claudio Express Novo Mesoiro (avenida Novo Mesoiro, 16): abre el Jueves Santo de 10:00 a 22:00 horas. El Viernes Santo podría cambiar

Eroski y Eroski Rapid

Las tiendas Eroski y Eroski Rapid tienen horarios diferentes durante los festivos del Jueves y Viernes Santo, por lo que se recomienda consultar con los establecimientos para evitar encontrarse con el cartel de 'Cerrado'.

El Eroski Rapid de Juan Flórez será otro punto de compra disponible. Abrirá sus puertas en horario de 08:00 a 23:00 horas el Jueves Santo, aunque el Viernes Santo cerrará sus puertas.

Froiz

Las tiendas Froiz de la ciudad herculina abrirán sus puertas en horario especial. El Jueves Santo tendrán un horario reducido de 09:30 a 14:30 horas. El Viernes Santo permanecerán cerrados.

Lidl

Las dos tiendas Lidl de A Coruña abrirán el Jueves Santo en su horario habitual de 09:00 a 21:30 horas. El Viernes Santo el horario puede cambiar, por lo que se recomienda consultarlo con los establecimientos.

Alcampo

El supermercado Alcampo de A Coruña situado en Palavea abrirá el Jueves Santo con su horario habitual de 09:00 a 22:00 horas. El Viernes Santo permanecerá cerrado al público.

Familia

Este Jueves Santo podrás hacer tus compras en Autoservicios Familia. Las tiendas de A Coruña abrirán de 09:30 a 14:30 horas. El Viernes Santo cierran.

Dia

Las tiendas Dia de la ciudad abrirán en horario especial. El Jueves Santo permanecerán abiertas de 10:00 a 14:00 horas, aunque la recomendación es consultar el horario específico de cada una, por si hubiese alguna diferencia entre locales.

No obstante, algunas tiendas como la de Avenida de Monelos lo hará de 09:30 a 23:00 horas el Jueves Santo y de 10:30 a 23:00 horas el Viernes Santo.

Coviran

El horario de Supermercados Coviran depende de cada tienda, por lo que es aconsejable consultar la información de cada establecimiento para evitar encontrarnos con el cartel de 'Cerrado'.

Supeco

Supeco, que pertenece al grupo Carrefour, abrirá sus puertas el Jueves Santo en horario de 09:00 a 21:00 horas. Por el contrario, la tienda de la calle Manuel Murguía cerrará el Viernes Santo.

Spar Express

Las tiendas Spar Express no han anunciado grandes cambios de horario durante las fechas de Semana Santa. Todas abren el Jueves Santo.

Spar Express (calle San Vicente, 69) : el Jueves Santo abrirá con su horario habitual de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas

: el Jueves Santo abrirá con su horario habitual de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas Spar Express (avenida del Ejército, 2) : el Jueves Santo abrirá con su horario habitual de 09:00 a 24:00 horas

: el Jueves Santo abrirá con su horario habitual de 09:00 a 24:00 horas Spar Express (Rúa Ponte, 33) : el Jueves Santo abrirá con su horario habitual de 10:00 a 23:00 horas

: el Jueves Santo abrirá con su horario habitual de 10:00 a 23:00 horas Spar Express (Rúa Tapia, 8): el Jueves Santo abrirá con su horario habitual de 09:00 a 24:00 horas

El Viernes Santo podrían cambiar sus horarios, por lo que lo más recomendable es consultarlo con el propio establecimiento para evitar encontrarse con el cartel de 'Cerrado'.

Aldi

El Aldi situado en el concello de Oleiros (Avenida das Mariñas, 305) abrirá sus puertas el Jueves Santo en horario de 09:00 a 21:30 horas. El Viernes Santo el horario podría cambiar.

Centros comerciales y grandes superficies

El Corte Inglés de Ramón y Cajal lo hará en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas. Por otro lado, las tiendas de The Coruña Style Outlets permanecerán abiertas con horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas.

En el caso de las tiendas de Marineda City, estas abrirán de 10:00 a 22:00 horas. Los establecimientos de ocio y restauración de este último abrirán desde las 12:00 hasta la 00:00 horas.

Por su parte, Los Rosales abrirá de 09:00 a 23:00 horas. En último lugar, el Centro Comercial de Cuatro Caminos abre de 10:00 a 21:00 horas. Junto a esto, las tiendas de los alrededores de la Plaza de Lugo y de la calle Real, así como el Zara de Juan Flórez, también abrirán en su horario habitual el Jueves Santo.

Durante el Viernes Santo las tiendas permanecerán cerradas. En el caso de los locales de ocio y restauración del Marineda City también abrirán durante este festivo.