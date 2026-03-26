Regresa el Bono Activa Comercio de Galicia: los locales pueden adherirse desde mañana viernes

Los establecimientos interesados en adherirse al Bono Activa Comercio 2026 podrán sumarse desde mañana viernes. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la orden de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración que establece este plazo.

Los establecimientos podrán sumarse una única vez para las diferentes ediciones de este año, un sistema que se estableció como novedad el año pasado. El objetivo es simplificar los trámites administrativos.

Los Bonos Activa Comercio contarán con un crédito inicial de cinco millones de euros. El objetivo de esta exitosa iniciativa es incentivar la demanda comercial y ayudar económicamente a las personas consumidoras, que disfrutan de descuentos por comprar en el pequeño comercio.

La apertura del plazo de adhesión de los negocios es el paso previo antes de su activación para la ciudadanía, fecha todavía por determinar. Los bonos, como es habitual, estarán disponibles en formato digital en la web www.bonosactivacomercio.gal.

La Xunta destinó en 2025 un total de 5 millones de euros en descuentos, que propiciaron casi 400.000 compras en los más de 7.400 establecimientos comerciales adheridos y movilizaron alrededor de 22,3 millones de euros. Así, se superan los 122 millones de euros en ventas generadas desde 2021 gracias a esta acción.

¿Cómo funcionan los Bonos Activa Comercio?

Los Bonos Activa Comercio facilitan que las personas que los descarguen puedan disponer de descuentos en los comercios adheridos al programa. Estas rebajas varían entre los 5 y los 15 euros.

El importe varía según el valor total a gastar. Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros.

La rebaja será de 10 euros para las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir de esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

La lista de comercios adheridos podrá consultarse en la página web www.bonoactivacomercio.gal. En ella, cada cliente tendrá la posibilidad de filtrar la búsqueda por establecimientos o ubicación.