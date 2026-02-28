MercaBetanzos vuelve al Liceo con grandes descuentos y 18 comercios participantes

La Feria de Oportunidades de Comercio de Betanzos se celebrará este sábado, 28 de febrero, y el domingo, 1 de marzo con numerosos artículos de diferentes sectores a precios muy rebajados

La Feria de Oportunidades de Comercio de Betanzos celebrará una nueva edición este sábado, 28 de febrero, y domingo, 1 de marzo, en el Edificio Liceo. Un fin de semana completo para poder adquirir diversos productos a precios asequibles en un entorno familiar en el que el comercio local es protagonista.

Durante dos jornadas, 18 comercios de Betanzos ofrecerán productos de diferentes sectores con descuentos especiales, convirtiendo el espacio en un punto de referencia para quienes buscan calidad a precios reducidos.

Moda, complementos, deporte, libros, alimentación, óptica, herboristería y peluquería son algunos de los sectores representados en esta edición. La feria permite a los visitantes acceder en un único lugar a una amplia oferta comercial, facilitando la comparación y la compra en un entorno cómodo y dinámico.

Todos estos sectores estarán representados en esta nueva edición de MercaBetanzos. ¡Ya queda poco para que arranque esta Feria de Oportunidades de Comercio de Betanzos con grandes descuentos y artículos variados!

Horario ininterrumpido y negocios participantes

La Feria de Oportunidades de Comercio de Betanzos estará abierta en horario ininterrumpido para facilitar que el público pueda acceder a las instalaciones y hacerse con alguno de los artículos disponibles. El horario es el siguiente:

Sábado 28 de febrero, de 11.00 a 21.00 horas

Domingo 1 de marzo, de 11.00 a 19.30 horas

MercaBetanzos contará con 18 negocios locales que venderán sus productos a precios reducidos tanto el sábado como el domingo. Los comercios que participarán en la feria de oportunidades son:

Aceitunas La Pastora

Atleet Todo Deporte

Bicos

Confecciones Chela

Chocolat

Dans

Distrito Palmeras

El Cantón Ropa Interior

Isi

Libraría Biblos

Lencería Alicia

Miraquélinda

Mirropa

Óptica-Parafarmacia-Herboristería Selgas

Puntadas con Amor (que recogerá en su stand prendas para arreglar)

Peluquería Beatriz 13

Tartaruga

Xoma Kids

Punto de encuentro

Organizada por ACEBE CCA, MercaBetanzos se ha consolidado como una excelente ocasión para que los negocios puedan liquidar sus stocks de temporada. Lo hacen, además, en un recinto que comparten con otros comercios, dando a conocer los artículos que venden y asentando el comercio local como un referente entre los clientes del municipio.

Y es que los negocios que participan en esta Feria de Oportunidades consiguen de esta forma tener más visibilidad y promocionarse. Las empresas ofrecen en MercaBetanzos productos de primera calidad a precios muy rebajados.

Este espacio, además, es un punto de encuentro para los socios y socias participantes. Todos ellos compartirán un fin de semana de trabajo en el que también habrá tiempo para fortalecer lazos, intercambiar ideas y opiniones y conocerse. Una forma única de crecer juntos.

El público, por otro lado, encontrará en MercaBetanzos la oportunidad perfecta para poder adquirir artículos de gran calidad con descuentos importantes. Unos productos que podrán encontrar con rebajas en un mismo espacio ubicado en el emblemático Edificio Arquivo (Liceo).

La iniciativa, por tanto, no solo permite a los negocios liquidar stock de temporada, sino que refuerza el vínculo entre el comercio local y los consumidores, fomentando la actividad económica en Betanzos.

Una oportunidad única de adquirir en un solo espacio productos de diversos sectores a precios asequibles, disponibles solo dos días. MercaBetanzos está organizado por ACEBE CCA y está subvencionado por la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña y el Concello de Betanzos.