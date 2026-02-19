A Coruña saca a concurso 28 puestos en el mercado de Eusebio da Guarda

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado la salida a concurso de 28 puestos en el mercado de Eusebio da Guarda, en la plaza de Lugo, con el objetivo de dinamizar este espacio emblemático de la ciudad y reforzar el comercio de proximidad.

Según explicó la regidora, las concesiones tendrán una duración de 15 años, con posibilidad de prórroga por otros 10, lo que permitirá dar estabilidad a los adjudicatarios y favorecer nuevos proyectos comerciales.

Los puestos disponibles se distribuyen entre diferentes zonas del mercado: tres exteriores, once en la planta baja, diez en la zona de pescadería, seis en la primera planta y siete en la segunda.

En cuanto a las condiciones económicas, las tasas oscilan en función de la ubicación y características del espacio.