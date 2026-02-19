Ofrecido por:
A Coruña saca a concurso 28 puestos en el mercado de Eusebio da Guarda
Inés Rey destaca que las concesiones serán por 15 años, prorrogables 10 más, para impulsar el consumo de producto fresco y de calidad
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado la salida a concurso de 28 puestos en el mercado de Eusebio da Guarda, en la plaza de Lugo, con el objetivo de dinamizar este espacio emblemático de la ciudad y reforzar el comercio de proximidad.
Según explicó la regidora, las concesiones tendrán una duración de 15 años, con posibilidad de prórroga por otros 10, lo que permitirá dar estabilidad a los adjudicatarios y favorecer nuevos proyectos comerciales.
Los puestos disponibles se distribuyen entre diferentes zonas del mercado: tres exteriores, once en la planta baja, diez en la zona de pescadería, seis en la primera planta y siete en la segunda.
En cuanto a las condiciones económicas, las tasas oscilan en función de la ubicación y características del espacio.