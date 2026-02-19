A Coruña impulsa nuevas visitas escolares a los mercados municipales

A Coruña pondrá en marcha una nueva edición del programa Visita o teu mercado, una iniciativa dirigida al alumnado de la ciudad para acercarles el funcionamiento de las plazas de abastos y fomentar hábitos de alimentación saludable desde edades tempranas.

La propuesta, actualmente en fase de licitación, contempla la realización de un máximo de 70 visitas gratuitas durante los cursos escolares de 2026 y 2027, aunque el número definitivo dependerá de las solicitudes presentadas por los centros educativos.

El programa está destinado al alumnado del último curso de Educación Infantil, de cinco años, así como a estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto de Educación Primaria.

A través de estas visitas, los escolares podrán conocer desde dentro la actividad diaria de los mercados municipales.

Las sesiones se desarrollarán en los mercados de San Agustín, Eusebio da Guarda, Elviña, Monte Alto y Adormideras, donde los participantes realizarán recorridos por los distintos pabellones con actividades lúdicas y prácticas adaptadas a su edad.

Además, tomarán parte en talleres didácticos, degustarán un aperitivo elaborado con productos del propio mercado acompañado de un batido natural de frutas y participarán en sorteos y entrega de premios.

El objetivo de la iniciativa es dar a conocer el funcionamiento de las plazas de abastos entre la población más joven, al tiempo que se promueve una alimentación equilibrada basada en productos autóctonos de primera calidad y recetas sencillas y atractivas para todas las edades.