30 años vistiendo a Santiago para sus eventos: "Es una tienda única en España, y hasta en Europa"

Hace 30 años, en el número 29 de la avenida de Vilagarcía, abría Teular y, detrás de este comercio, se encuentra Pilar que convirtió su tienda de eventos en un referente en España. Pilar se encarga de decorar y vestir a la gente para todo tipo de acontecimientos, como "babysitter", bodas, comuniones y hasta divorcios.

"Hacíamos decoraciones para macroeventos, con globos en el Palacio de Congresos" explica Pilar, detrás del mostrador en el que lleva una treintena de años. Ahora tuvo que dejar de realizar grandes encargos "por razones de salud", pero en su tienda es muy difícil que no encuentres lo que andas buscando para tu evento ya que se dedican "a todo tipo de vestuario".

Trabaja con firmas italianas, francesas y alemanas, además de lo que hace ella misma. "Mi vestuario no es el típico vestuario común, es un vestuario de calidad", un vestuario que, además, "representa mucho la autenticidad y con todo tipo de complementos". "¿Tú quieres un personaje? Yo te visto de arriba a abajo como el personaje", comenta la dueña.

En Teular trabajan, además de eventos, en el mundo del séptimo arte, formando parte de algunas series de la TVG, o trabajando con Disney y con la Warner. "Es una tienda única en España, y hasta en Europa, de hecho la Warner le ha concedido tres esculturas", señala Pilar.

Interior de Teular, en Santiago. Quincemil

"Tiendas de disfraces puede haber muchas en muchos sitios, pero una tienda que, desde que antes de venir a usar el mundo hasta la separación, te ambiente, pocas", explica la dueña sobre la autenticidad de su tienda. "Si tú ahora quieres hacer una fiesta en tu casa ambientada en un nacimiento y yo te la ambiento. Si quieres una fiesta ambientada, en México, yo te lo ambiento. Tiene todo eso que normalmente no existe", añade.

En esta tienda de dos plantas es imposible que uno no encuentre lo que busca, "tengo catorce modelos de narices de payaso", comenta Pilar. "Eso es todo lo que nos diferencia de cualquier tienda de España, que no tiene ni esa variedad, ni ese surtido tan diferenciado de producto", explica.

En Teular pocos meses son los de poca intensidad, si no son los Carnavales, son las "medievales, las bodas, las comuniones, las separaciones...". "Lo que el cliente pida, cada uno que viene demanda una cosa", dice Pilar, y también explica el trabajo que eso conlleva, hacer un patrón o un molde, "luego si no quieres que nadie te lo copie" hacer un registro. Para ella la gente no se disfraza, "va representando un personaje en un momento puntual", "no te disfrazas de El Zorro, vas vestido de El Zorro".

Esculturas de Warner en Teular Quincemil

Tras 30 años, los tiempos y las modas han cambiado. "Al igual que en todo en el país, la economía es precaria. Considero que el ocio es casi lo último para la gente, máximo en estas zonas, donde no hay una cultura del disfraz", lamenta.

"Sales a la calle y ves cómo va la gente en Carnaval, no lo celebran, aunque estén viendo un desfile, no ponen un antifaz, no ponen una pluma, la gente no participa", explica Pilar sobre esa falta de cultura de Carnaval, añadido, también para ella, a que "las instituciones cada vez tienen más gastos y están renunciando un poco a invertir en este tipo de artículos".