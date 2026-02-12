¿Qué supermercados abren en A Coruña este festivo Martes de Carnaval, 17 de febrero?

Las ladronas han actuado en varios supermercados Gadis de Coruña, Marín y Vigo (Galicia). Foto: EFE.

El Carnaval está a la vuelta de la esquina, y muchos coruñeses se preguntan si los supermercados de la ciudad abrirán el Martes de Carnaval. El próximo 17 de febrero es festivo local en A Coruña y, por ello, los horarios comerciales podrían verse afectados.

Los establecimientos comerciales de A Coruña pueden abrir 10 domingos y festivos a lo largo de 2026, tal y como recoge la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG). ¿Será el Martes de Carnaval uno de ellos?

¿Qué supermercados abren en A Coruña el Martes de Carnaval?

El Carnaval es una de las festividades más arraigadas en la cultura coruñesa. Esta celebración, llena de música, color y disfraces, transforma la ciudad durante varios días con todo tipo de eventos: desde conciertos hasta concursos de orejas y comparsas.

En lo que respecta al horario de apertura de los comercios y centros comerciales de A Coruña, el Martes de Carnaval no figura entre los diez días habilitados para abrir, por lo que la mayoría cerrarán sus puertas, a excepción de algunas tiendas y formatos express.

Mercadona, Gadis, Lidl y Froiz colgarán el cartel de 'cerrado' el próximo 17 de febrero para que sus trabajadores puedan descansar y disfrutar del Carnaval. Tras el parón del martes, festivo local en A Coruña, retomarán la actividad con normalidad el miércoles.

En el caso de que surja algún imprevisto de última hora, estos son los establecimientos de la ciudad que abrirán sus puertas con horario especial:

Carrefour

Algunas tiendas Carrefour de la ciudad abrirán sus puertas el Día de Todos los Santos. Estos son los horarios de los establecimientos en cuestión:

Carrefour Express Rubine (Avenida Rubine, 4): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Juana de Vega (calle Juana de Vega, 10-12): de 08:00 a 02:00 horas

de 08:00 a 02:00 horas Carrefour Express Ronda de Outeiro (Ronda de Outeiro, 112): de 09:00 a 00:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

de 09:00 a 00:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Alcalde Pérez Arda (Avenida Alcalde Pérez Arda, 47): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Ronda de Monte Alto (Ronda de Monte Alto, 15): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

Claudio

Claudio Express será otro punto de compra disponible este Martes de Carnaval. Cada establecimiento tiene su horario, por lo que recomienda confirmarlo en la propia tienda.

Claudio Express Riazor (calle Almirante Romay, 5) : de 10:00 a 22:00 horas

: de 10:00 a 22:00 horas Supermercado Claudio Express (avenida Salvador de Madariaga, 19) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Supermercado Claudio Express (avenida Pasaxe, 32) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Claudio Express Novo Mesoiro (avenida Novo Mesoiro, 16): de 10:00 a 22:00 horas

Coviran

El horario de Coviran depende de cada establecimiento. Por eso, se aconseja consultar la información de cada tienda para evitar encontrarnos con el cartel de 'Cerrado'.

Eroski Rapid

La tienda Eroski Rapid de A Coruña abrirá sus puertas con su horario habitual. Según la información disponible, sus puertas permanecerán abiertas entre las 08:00 y 23:00 horas.

Spar Express

Spar Express no ha anunciado grandes cambios de horario durante el Martes de Carnaval. Con todo ello, estos son los horarios previstos en los establecimientos de la ciudad:

Spar Express (calle San Vicente, 69) : de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas

: de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas Spar Express (avenida del Ejército, 2) : de 09:00 a 00:00 horas

: de 09:00 a 00:00 horas Spar Express (Rúa Ponte, 33) : de 10:00 a 23:00 horas

: de 10:00 a 23:00 horas Spar Express (Rúa Tapia, 8) : de 09:00 a 23:00 horas

: de 09:00 a 23:00 horas Spar Express (Avenida dos Mallos, 23): de 10:00 a 00:00 horas

de 10:00 a 00:00 horas Spar Express (Rúa Rodrigo Alfredo de Santiago, 48): de 09:30 a 23:00 horas

Centros comerciales y grandes superficies de A Coruña

Este próximo 17 de febrero (Martes de Carnaval), los centros comerciales y grandes superficies de A Coruña, al igual que la mayoría de comercios, cerrarán sus puertas. No obstante, los establecimientos de ocio y restauración de centros comerciales como Marinada City permanecerán abiertos al público.

De todas formas, se recomienda confirmar el horario de apertura en su página web.