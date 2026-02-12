Aprobados definitivamente los cambios de uso del recinto de Espacio Coruña

El Pleno de A Coruña aprobó este jueves, 12 de febrero, de forma unánime y definitiva la modificación urbanística del plan parcial del sector 7, Recinto Ferial Someso.

La medida permitirá el reposicionamiento de Espacio Coruña, el centro comercial de Someso, facilitando la incorporación de nuevos usos en sus instalaciones, tal como anunció la empresa propietaria a comienzos del año pasado. Entre estos usos se incluirán equipamientos dotacionales y oficinas, con el objetivo de ampliar los servicios ofrecidos en el complejo.

Los grupos del Gobierno local, el PP y el BNG apoyaron este cambio urbanístico, que permitirá a los gestores de Espacio Coruña desarrollar nuevos usos —como almacenes, oficinas, actividades industriales, empresariales y del sector informático— en todas las plantas del edificio.

Asimismo, se podrán destinar locales a espectáculos y usos recreativos, salas de reunión, hostelería en todas sus categorías y garajes-aparcamiento. La modificación permite equipamientos públicos y privados de cualquier tipo, salvo aquellos destinados a residencia de personas.

Durante el debate en el Pleno, los concejales del PSOE, PP y BNG volvieron a coincidir en mostrar su rechazo al modelo de centros comerciales implantado a comienzos de este siglo, que provocó el cierre o la transformación de algunas instalaciones en A Coruña.

Asimismo, el pleno aprobó de forma inicial por unanimidad el Reglamento del Consejo Local de la Infancia y de la Adolescencia de A Coruña (CLIAC). Medida en la que estuvieron de acuerdo los dos grupos de la oposición.