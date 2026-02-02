Fecha confirmada: este es el día que acaban las rebajas de Zara y el resto de marcas de Inditex este invierno 2026

Cada vez queda menos para dar por finalizadas las rebajas de invierno 2026. En poco más de un mes desaparecerá la sección de 'Rebajas' de tus aplicaciones de moda favoritas y también se retirarán los carteles de descuento de las tiendas físicas. Así que ya lo sabes: aprovecha estas últimas semanas para conseguir tus prendas favoritas al mejor precio.

Para que no te pille desprevenida, te explicamos cuál es la fecha de finalización de las rebajas en cada una de las marcas de Inditex, porque no, no todas terminan el mismo día. Si sueles comprar en estas tiendas de ropa, presta atención para evitar sorpresas y sacar partido a los últimos descuentos.

Fin de las rebajas de invierno 2026 en Inditex

Las rebajas de invierno empiezan a despedirse poco a poco de las tiendas. Cada vez quedan menos artículos rebajados, por lo que conviene echar un último vistazo para no perderse verdaderas gangas. Febrero y marzo de 2026 serán los meses clave para quienes apuran las últimas oportunidades antes de que lleguen las nuevas colecciones de primavera.

En el caso de Inditex, no todas las marcas siguen el mismo calendario. Por ello, queremos repasar las fechas en las que terminan las rebajas de invierno en cada una de las principales marcas.

Bershka será una de las primeras en decir adiós a los descuentos. En su caso, las rebajas de invierno finalizarán el 22 de febrero, por lo que quienes compran habitualmente en esta tienda deberán estar atentos para no dejar escapar las últimas ofertas.

Zara, uno de las marcas emblemáticas del grupo, mantendrá sus rebajas activas hasta el 28 de febrero. Son muchos los clientes que esperan al último tramo para encontrar precios más bajos, por lo que, hasta entonces, se espera gran volumen de compras.

Massimo Dutti también pondrá fin a sus rebajas de invierno el 28 de febrero. Al tratarse de una marca con un enfoque más premium, este momento es interesante para adquirir prendas atemporales a precios reducidos.

En el caso de Zara Home, el calendario coincide igualmente el 28 de febrero, una buena oportunidad para renovar artículos de decoración antes del cambio de temporada. Por su parte, Stradivarius seguirá la misma línea y cerrará sus rebajas de invierno el 28 de febrero.

Lefties prolongará un poco más el período de descuentos, manteniéndonos hasta el 7 de marzo, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan precios bajos durante más tiempo. En cambio, Oysho finalizará sus rebajas el 11 de marzo, siendo la marca que más alargará la campaña de invierno.

Finalmente, Pull&Bear cerrará sus rebajas en una fecha comprendida entre el 28 de febrero y el 11 de marzo, aunque todavía no ha confirmado el día concreto. Así, Inditex dice adiós a sus rebajas de invierno hasta los tan ansiados descuentos de verano.