Coruña The Style Outlets celebra su primer Súper Jueves del 2026 con descuentos especiales

Coruña The Style Outlets celebra este 29 el primer Súper Jueves de 2026. El mayor outlet de Galicia inicia de esta forma su calendario de acciones pensadas para los amantes del ahorro y las grandes marcas.

Esta jornada se celebrará, además, en un año especialmente significativo para el centro, que celebra su 15º aniversario.

Coincidiendo con el tramo final de las rebajas de otoño-invierno 2025/2026, el centro ofrecerá descuentos adicionales sobre los precios outlet habituales en casi el 80% de sus tiendas, reforzando así su propuesta de valor basada en precios competitivos, variedad y calidad", según señalan desde Coruña The Style Outlets.

Así, el centro outlet pondrá a disposición de los visitantes descuentos adicionales sobre sus ya habituales precios outlet en más de 50 de sus marcas nacionales e internacionales, como Mango, Dockers, North Sails o Parfois, entre otras firmas de moda, calzado, deporte y accesorios.

La oferta está pensada para responder a todos los perfiles de consumidor: desde quienes buscan básicos funcionales hasta quienes desean incorporar piezas más especiales, siempre con la doble ventaja del formato outlet y los descuentos exclusivos del Súper Jueves.