El Concello de A Coruña quiere crear un sello para reconocer el comercio histórico de la ciudad

Antes de las elecciones del 2027, el Concello de A Coruña tiene la intención de lanzar un sello distintivo para reconocer el comercio histórico de la ciudad. Esta propuesta ha sido anunciada esta mañana por el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, en el marco de una moción presentada por el BNG en apoyo al comercio local en la que se proponía esta medida.

Lage declaró que el apoyo al comercio local fue uno de los puntos en común durante la negociación de los presupuestos de este 2026 con el grupo nacionalista. En este sentido, reivindicó acciones desde el área de Comercio y Mercados y también a nivel global, recordando iniciativas de años anteriores como los bonos Presco impulsados durante la pandemia y "que copiaron de xeito acertado outras administracións".

En línea con la defensa del comercio histórico, el portavoz municipal también recordó acciones previas como unos ejemplares ilustrados por Jorge Blanco que reflejaban algunos de estos negocios o campañas de difusión en fechas señaladas e iniciativas como el mercado ecológico y el de sostenibilidad.

Entre las propuestas del BNG presentada en el pleno por David Soto, están el impulso al mercado de San Agustín como mercado de excelencia.

Lage explicó que ya se están dando pasos en esa dirección, con acciones formativas previas siguiendo los criterios autonómicos. "Imos seguir traballando para obter ese recoñecemento", subrayó.

Mercadillo de Navidad

Otras propuestas nacionalistas pasan por un directorio electrónico del comercio de la ciudad para que la ciudadanía pueda buscar donde adquirir lo que buscan.

Como crítica al gobierno municipal, Soto denunció que "A Coruña necesita impulso no Nadal. A solución do PSOE foi un mercadiño centroeuropeo e o problema non é que o mercado saise mal, o problema é transplantar eventos foráneos cando temos artesáns dispostos a colaborar e unha gastronomía e tradicións propias do Nadal". Por eso, el BNG se abre a proponer ideas para que este 2026 haya "outro modelo de mercado de Nadal".

La moción tuvo una enmienda del PP, que proponía una mejora en la movilidad de la ciudad, mayor limpieza en las calles o recortes en las calles peatonales.

En su intervención, la edil Carmen No criticó como falta de compromiso del gobierno local con el comercio la falta de mantenimiento en mercados, el mercado provisional que hubo durante años en Monte Alto mientras duraron las obras del principal o "licitaciones mal hechas y asociaciones comerciales sin presupuesto ni convenios".

No también aludió al polémico mercadillo de Navidad, señalando que la alcaldesa Inés Rey "expuso a Bebeto, a niños y a familias" durante la inauguración de los puestos a una "bomba de relojería" con unas instalaciones que "no cumplían con los informes incluso días después de la inauguración".

"Dice usted, señora Rey, que es la primera indignada. Es la primera responsable de un poblado navideño cutre" que se convirtió en un "hazmerreír nacional y una ruina para los comerciantes poniendo en riesgo personal a los ciudadanos".