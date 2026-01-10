El arte es bello en Jaspe, en A Coruña: "La especialización y el conocimiento nos hacen crecer"

Jorge Nieto, a la derecha, en su tienda Jaspe Art con Pablo y sus hijas Patricia y Carmela. Cedida

Jaspe es arte. Desde hace casi un siglo. Un apellido vinculado a una tienda, un comercio asociado a los artistas y a todo aquello que necesitan para dar forma a sus creaciones. Único en la ciudad hoy en día, "en casi todo el norte de España", cree su responsable, el arquitecto Jorge Nieto, sucesor de los Jaspe al frente de una papelería histórica de A Coruña.

Nieto dirigió la empresa familiar El Trópico, especializada en café, y tras unos años de retiro después de su venta le surgió la oportunidad de comprar a Enrique Jaspe la papelería fundada por su abuelo en 1928, que no iba a tener continuidad. “En dos horas llegamos a un acuerdo”.

La original Jaspe nació en la antigua calle General Mola (hoy Álvaro Cebreiro), en el centro de la ciudad, donde vendía artículos relacionados con el papel, también moldes para soldados de plomo, modelismo, productos de cotillón y carnaval y, por supuesto, útiles para pintura artística: pinceles, lienzos, acuarelas, marcos...

Los pintores más conocidos de la ciudad iban a Jaspe, con su característica fachada de madera verde. En 2008 los dueños dejaron la vieja tienda y se trasladaron a Ramón de la Sagra, y en 2014 se le vendieron a Nieto, que unos años después la movió muy cerca, a un gran bajo que había sido mueblería en el número 50 de Linares Rivas. Ahí está Jaspe Art.

Material de papelería y bellas artes en el interior de Jaspe. Quincemil

Movido por el "gusanillo de no parar", apasionado de los materiales, el actual propietario fue ampliando Jaspe e incorporando nuevos productos y consolidando la dedicación a las bellas artes. "Tenemos 30.000 referencias de todas las especialidades y cerca de un centenar de proveedores".

Una referencia y casi una embajadora

Hay mucho donde elegir: marcas de pinturas de todo tipo y colores, lápices, pinceles o rotuladores para distinto uso, material para iniciados y para profesionales... Y una academia al fondo de la tienda, donde a diario pintan o aprenden alumnos y aficionados guiados por pintores.

Espacio para academia dentro de Jaspe Art. Quincemil

Jorge, su empleado Pablo y sus hijas Patricia y Carmela atienden Jaspe Art. "El 80% de los clientes vienen explicándonos qué necesitan y nos piden qué productos son los mejores para ello. Nosotros les damos el mejor servicio y asesoramiento. Ese es nuestro fin. Aquí hace falta gran preparación y estar informado de todas las novedades y materiales", recalca el dueño. "Especialización y conocimiento, creo que eso nos ha hecho crecer".

Los pintores con experiencia encuentran lo que quieren en Jaspe, donde en los últimos años, sobre todo después de la pandemia que encerró a la gente en sus casas, han venido nuevos aficionados, "clientes que descubren la pintura, o que se jubilan y tienen tiempo libre para crear".

Fachada de Jaspe en Linares Rivas. Quincemil

A finales del año pasado Jaspe Art fue seleccionada como aspirante a la distinción de embajadora de España en la primera Convención del Sector de la Industria y Distribución de Papelería, un reconocimiento para visibilizar su valor y trayectoria, así como su impacto en el entorno.

Fue segunda, como recuerda un marco entre marcos artísticos a la espalda de donde Jorge Nieto suele sentarse en la tienda. Un mérito para un negocio y un apellido que forma parte del arte y el comercio (o el comercio y el arte) coruñés.