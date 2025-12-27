Roberto Cruz, fotógrafo en la calle Barcelona de A Coruña, se jubila: "El barrio queda huérfano de su tienda de fotografía"

Roberto Cruz, con una cámara y junto a marcos para fotografías en el interior de Foto Cruz. Quincemil

Sube la verja a las diez de la mañana y no tarda ni diez segundos en entrar una clienta. A los cinco minutos ya hay cuatro delante del mostrador. En las últimas semanas esta ha sido la tónica de actividad en Foto Cruz. Porque este 24 de diciembre ha sido el último día de trabajo en esta tienda de la calle Barcelona. Abrió hace 41 años y su dueño se jubila.

Roberto Cruz y su hermano no han tenido apenas momentos de respiro estos días. Revelado de fotografías, compra de marcos y álbumes para regalar en Navidad y fotos de carné. Han sido los principales servicios ofrecidos desde que en el escaparate se informa de grandes descuentos por liquidación. La tienda ha sido un constante entrar y salir de clientes.

Incluso el viernes y el sábado hubo alguna entrega de servicios pendientes y Roberto y su hermano siguieron liquidando la mercancía, recogiendo y limpiando. Aún queda trabajo "por retocar" entre lo que el dueño se lleva a casa. Ahora toca descansar, dedicar más tiempo a la familia, "disfrutar con mi nieta pequeña".

Entrada a Foto Cruz en la calle Barcelona, con el anuncio de liquidación y alquiler de bajo. Quincemil

Roberto Cruz, que empezó a trabajar con 22 años, al acabar la mili, admite tener "sentimientos encontrados": "Mi deseo lo tenía claro, dejarlo ya, unos meses antes de la jubilación. Pero me da pena irme por el cariño que me han expresado los clientes y por dejar el barrio huérfano de la única tienda de fotografía".

Un vecino del Agra tendrá que desplazarse a la avenida de Finisterre, a Sagrada Familia, a Riazor o a Juan Flórez si quiere un servicio fotográfico como los que hasta ahora tenía en Foto Cruz. Un estanco, una joyería y una tienda de ropa resisten como negocios más veteranos en la calle Barcelona.

Negocio familiar

La afición por la fotografía está en la sangre de la familia Cruz. Los padres de Roberto, dos gallegos emigrados a Bilbao, donde nacieron él y su hermano, abrieron allí un negocio fotográfico. La morriña los devolvió a Galicia y en la calle Costa Rica instalaron el comercio solo dos años hasta que en 1984 se mudaron al número 39 de la calle Barcelona. Tuvieron la tienda en un sótano hasta hace ocho años.

Clientes en Foto Cruz, una mañana de esta semana. Quincemil

Cruz ha sido estudio de fotografía y ha vendido todo tipo de material fotográfico. También ha contratado reportajes de bodas, bautizos y otras celebraciones, tanto con fotos como en vídeo. Hace ya tiempo dejó de hacer fotocopias, como ocurría en el pasado en negocios similares, y la venta de modelos de cámara se ha ido reduciendo, ahora más abundante en grandes superficies y en el mercado online.

"Decía un fotógrafo muy bueno que la mejor cámara es la que tienes más a mano. Por eso ahora triunfan los móviles para hacer fotos", responde el fotógrafo Roberto Cruz cuando se le pregunta cuál es la mejor foto que se puede sacar.

"A veces la mejor es la más espontánea, la que sale muy bien. Otras veces dedicas mucho tiempo a preparar una buena imagen y la que sale no funciona".