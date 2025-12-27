Nueva polémica en el Mercado de Navidad de María Pita, en A Coruña: amenaza de corte de luz

El poblado de Navidad de María Pita, en A Coruña, ha sumado un nuevo episodio a su larga lista de polémicas en las últimas semanas: una amenaza real de corte de luz por falta de pago.

Un operario de la empresa suministradora se personó ayer a media tarde, cuando el sol empezaba a caer, para proceder al corte del servicio eléctrico, algo que lograron evitar varios miembros de la Policía Local y personal de las casetas al persuadirlo por las consecuencias que ello podría tener en su actividad.

Esta actividad, lejos del plan original del ayuntamiento, ha sido objeto de controversia. El retraso en su instalación, los cierres por causas meteorológicas, la temática alejada del ámbito navideño de varias casetas y la falta de adornos en sus primeras semanas han hecho que el foco se ponga sobre la empresa concesionaria, que se defiende argumentando que dará explicaciones al cierre de los trabajos, previsto para el mes de enero del 2026.