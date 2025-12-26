Hamburguesas y regalos, los nuevos negocios que abren en Marineda City de A Coruña

Una tienda de regalos y productos divertidos y un local de hostelería especializado en smash burgers (hamburguesas aplastadas). Marineda City prosigue su crecimiento con la incorporación de dos recientes negocios de cadenas comerciales: Ale-hop y Vicio.

Ale-hop se estrena en el centro comercial de Merlin Properties con un espacio de 250 metros cuadrados en la primera planta, decorado con sus icónicas vacas, símbolo de esta marca española de tiendas de objetos de regalo que cuenta con 340 tiendas en España, Portugal, Italia y Croacia y da empleo a más de 2.000 personas.

Vicio ha apostado por Marineda City para su primer restaurante en A Coruña con un local de 305,75 metros cuadrados de superficie interior y una terraza de 77 en la segunda planta. La apertura de este establecimiento de origen catalán con 37 locales en España ha generado 26 nuevos puestos de trabajo, informa el centro comercial.

Novedades y aperturas

Los supermercados Mercadona y Veritas, la cervecería tradicional coruñesa O’Sampaio, la cadena de productos para el cuidado de la piel y del cabello, higiene dental, champús y maquillaje a precios fijos y bajos Normal y el establecimiento Açaí Coffee Club son algunas de las últimas marcas que se han sumado a la oferta de Marineda City desde la inauguración de su ampliación.

A finales del pasado mes de octubre se abrió al público la nueva superficie de Marineda con una treintena de locales a estrenar. Se realizaron trabajos de reforma durante dos años en el espacio que antes ocupaba El Corte Inglés y se invirtieron 41 millones de euros.

En las próximas semanas se producirán más inauguraciones en Marineda, como la de la joyería Miramira, el establecimiento de productos electrónicos CeX, la tienda oficial de Tesla y el restaurante especializado en carnes y pollo a la brasa Le Coq.