Rolling, 37 años rodando en A Coruña: "Cuando abrimos para vender patines nos llamaron locos"

Lola Ben y su marido, Fran, entre material de patinaje y hockey sobre patines en la tienda Rolling Sport. Quincemil

En 1988 se disputó en A Coruña un Mundial de hockey sobre patines, el último hasta aquella fecha y el segundo tras el que se había jugado en 1972. La pista en ambos fue la del Palacio de los Deportes de Riazor, del 7 al 15 de octubre hace 37 años. Aquel mismo mes abrió Rolling Sport, la veterana entre las tiendas deportivas especializadas en patinaje y hockey.

A Coruña es una ciudad que patina, con cinco colegios que tienen sección de hockey y niños y niñas de distintas edades que lo practican: Liceo, Dominicos, Compañía de María, Santa María del Mar y Obradoiro. Además, Borbolla y Riazor enseñan a patinar y competir a otros chavales.

Las ruedas y demás equipamiento adecuado para hacer deporte rodando las necesitan clubes de patinaje artístico, como Maxia o Brincadeira, que en estas casi cuatro décadas también han encontrado en Rolling lo que les ha hecho falta.

Modelos de patines de patinaje artístico. Quincemil

Lola Ben Budiño es la dueña de este negocio de la calle Médico Durán junto al antiguo mercado de Santa Lucía. En los años ochenta ella y su marido, Fran, trabajaban en la tienda de deportes Galisport, en la avenida del Ejército, en la sección específica de hockey y patinaje. Recibieron una oferta de El Corte Inglés. "En aquel momento había mucho hockey en la ciudad, se empezaba a formar una buena cantera", recuerda Lola.

Respondieron no a El Corte Inglés. Al Mundial llegó un camión cargado con material de la marca Reno, que se vendió todo en unos puestos montados en el puerto. El siguiente paso fue abrir una tienda propia para adquirir lo necesario para el hockey y el patinaje.

"Nos llamaron locos. Nadie creía que pudiéramos sacar adelante un comercio especializado en estos deportes porque no había tiendas parecidas. Pero se practicaba mucho. Era un riesgo, lo corrimos, y salió bien", repasa la propietaria de Rolling.

Desgaste, renovación y reparación

Porque A Coruña siguió patinando. El Liceo ampliaba su palmarés en España y Europa (es el club con más títulos de Galicia) y los colegios y los clubes continuaban formando jugadores de hockey y patinadores que competirían en torneos de distintas categorías; unos llegarían lejos y otros lo dejarían, y otra buena parte transmitiría a sus hijos la afición por el patín.

Tres patines de distintas décadas en Rolling. Quincemil

En Rolling los hay para iniciación, competición y alta competición; mochilas y carteras, sticks, rodilleras, guantes, bolas, cascos y elementos de protección, guardas de portero, cordones... todo lo necesario para aprender y competir en buenas condiciones. Un material, además, "que se desgasta" y "necesita arreglarse o renovarse". "Las familias vienen más de una vez al año".

La tienda tiene servicio de reparación. Incluso antiguos patinadores rescatan del sótano sus viejos patines de hace dos, tres y más décadas para que en Rolling se los pongan a punto para volver a rodar. "El tornillo más pequeño del patín, aquí se encuentra y se cambia".

Sticks de hockey firmados por jugadores internacionales. Quincemil

Lola Ben comenta que a la fiebre por patinar de hace más de treinta años le sucedió un periodo con menor atracción, aunque "en los últimos años los jóvenes vuelven a patinar y las fichas federativas para competir crecen".

Rolling fue la primera tienda especializada de A Coruña en patinaje, pero al sector se incorporaron años después otros negocios bajo pedido conducidos por exjugadores o entrenadores de hockey o comercios como Helya-TDC en el polígono de Agrela, que añadió material de hockey línea y roller derby. Para seguir rodando en A Coruña.