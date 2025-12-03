Últimos días para participar en este sorteo del comercio de A Coruña con 3.000 euros en premios

La Asociación de Empresarios de Agrela agradece la confianza de todas las personas que eligen este parque empresarial para realizar sus compras. Con el apoyo del Concello de A Coruña, en noviembre puso en marcha un sorteo que repartirá 15 vales de 200 euros entre quienes compren en cualquiera de las empresas asociadas durante el mes de noviembre, ya sean particulares, profesionales o compañías.

Participar es muy sencillo y no importa el importe ni el tipo de gasto: desde tomar un café o repostar hasta contratar un seguro, reparar el coche o reservar una pista de pádel. Cualquier ticket o factura emitida en noviembre permite entrar en el sorteo, e incluso las emitidas en diciembre, siempre y cuando sean de compras del mes de noviembre.

Para unirse a la iniciativa, basta con registrar el justificante de compra en www.agrela.com, en el apartado “¡Sorteo! Participa y gana”. Cuantos más comprobantes se suban, mayores serán las opciones de obtener uno de los premios.

El plazo para registrar tickets estará abierto hasta el 7 de diciembre, para incluir facturas que puedan emitirse a comienzos de mes. El sorteo se celebrará el 10 de diciembre ante notario, y el listado de las 15 personas ganadoras se publicará en la web y redes sociales de la Asociación. Además, serán contactadas directamente por teléfono o correo electrónico.

Los premios son personales e intransferibles y podrán solicitarse del 11 al 19 de diciembre, presentando el ticket o factura premiada.

Con esta campaña, la Asociación de Empresarios de Agrela y el Concello de A Coruña han buscado fomentar el consumo local y apoyar a las más de 300 empresas del polígono, que abarcan desde pequeños comercios hasta grandes firmas de servicios profesionales.

Todo tipo de empresas asociadas

Entre las empresas participantes de esta iniciativa están las de servicios más del día a día como las cafeterías o restaurantes, las farmacias y las gasolineras, hasta los concesionarios de coches, grandes superficies comerciales como Cash Record o empresas de construcción, reformas o cristalerías.

Toda la información y las bases completas del sorteo están disponibles en www.agrela.com.