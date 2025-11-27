El comercio local de Santiago en contra del Black Friday: "Nos perjudica"

Desde los últimos años en nuestro país se ha instaurado la tradición venida de Estados Unidos que se celebra el día después de Acción de Gracias, el llamado Black Friday. Una fecha marcada en el calendario para los más consumistas o para las personas que quieren dejar adelantados los regalos navideños aprovechando la bajada de precios de los productos.

Sin embargo, no todos los comercios ven con buenos ojos esta iniciativa. Desde el comercio local de Santiago denuncian que esta práctica les "perjudica", ya que los compradores prefieren comprar en las marcas y superficies con estos descuentos, o a golpe de clic en Internet, donde se juntan miles de ofertas de productos a diario.

Desde el Ensanche compostelano, las tiendas locales, rodeadas de grandes marcas nacionales e internacionales, comentan que desde su posición "no podemos competir" con la bajada de precios que hacen algunas tiendas con la llegada del Black Friday. "Si le bajo la mitad del precio a una camisa no saco ningún beneficio y aquí hay facturas, nóminas y demás que hay que pagar", lamentan.

También comentan las malas prácticas que cometen muchas grandes cadenas, "inflando los precios" días antes de sus productos para luego, "supuestamente", rebajarlos el día del Black Friday, llegando a pagar en ocasiones un precio mayor.

Desde Ruliñas Moda, casi en la entrada del barrio de San Pedro, también se quejan de esta práctica y comentan que algunos de sus compradores "dejan de comprar" en su tienda a principios del mes para esperar por esta fecha.

De igual modo, tampoco "encuentran lógico" poner unas rebajas a finales del mes de noviembre, quitarlas en diciembre y luego volver a una temporada de rebajas en enero. "Va a haber más rebajas que temporada sin rebajas", bromean.

Ese mismo pensamiento es el que tienen en la tienda Carantoña, al pasar la Praza de Abastos, "es adelantar las rebajas". "Es un poco a veces para que la gente aproveche los regalos de Navidad, pero para eso ya tienen los Bono Corazón, que funcionan mucho mejor que todo esto".

"Antes era un día, luego una semana, es que te pasas hasta el final de mes si te pones y colapsa con la campaña de Navidad", y añaden que "seguiremos sin poner nada" en descuento.

Desde Puri Zapatos e Complementos, también critican que el Black Friday les perjudica, "como todas las ventas en Internet". Desde el establecimiento comentan que no es la primera vez que algunos de sus clientes prueban sus productos,"les sienta bien", pero luego no los compra para comprarlos por Internet. "Es imposible resistir", denuncian.

De este modo, serán pocas las tiendas del pequeño comercio compostelano que pongan en su escaparate algún tipo de descuento relacionado con el Black Friday, donde apuntan que sus productos pueden estar rebajados cualquier día del año.