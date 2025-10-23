Marineda City se ilumina con una nueva era comercial

La plaza Emilia Pardo Bazán, en la carretera Baños de Arteixo, ahora tiene más luz. La sala de estar de los coruñeses, y el lugar de encuentro para los forasteros, adquiere una nueva imagen. Desde este jueves, el corazón de Marineda se transforma para dar la bienvenida a casi una treintena de nuevos negocios. Una apuesta comercial, que no dejará indiferente a nadie.

Así ha quedado demostrado este jueves en la propia plaza central del centro comercial: el punto de partida para una nueva etapa de un espacio que hasta entonces solo ha sumado momentos buenos.

Desde las 10:00 horas de este viernes, el público podrá acceder a las nuevas tiendas, con el mismo horario que hasta entonces. Alimentación, hogar, mascotas, ropa y muchas más opciones que aportarán un extra a la oferta de Marineda.



La alcaldesa Inés Rey, junto con Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, así como el CEO de MERLIN Properties, Ismael Clemente, han realizado el institucional corte de la cinta que dará acceso a esta nueva fase.

¿Qué locales forman parte de la ampliación?

Marineda City prevé generar 800 nuevos empleos directos e indirectos con la apertura de este nuevo espacio. Uno de los principales focos de atracción del centro comercial es su gran oferta de marcas de moda, que crece con esta nueva zona en la que se ubicarán Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Fútbol Emotion, Sprinter y JD Sports, además de Half Price, el output de marcas de ropa y calzado premie.

El hogar tiene un espacio especial reservado gracias a la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos, MGI; la cadena danesa especializada en decoración JYSK; la tienda de menaje Oh'Gar; y la tienda especializada en mascotas Guaw. Además, se instalarán en este espacio la firma de cosmética y perfumería Druni y Multiópticas.

Tampoco faltarán en este espacio el distribuidor oficial de productos Apple K-tuin: el establecimiento de productos electrónicos CeX; y el nuevo local de La Casa de las Carcasas.



Mercadona, Primaprix y Veritas forman parte de los nuevos establecimientos de alimentación que será posible encontrar en Marineda City, en el que también habrá espacio para el ocio y la restauración de la mano de Starbucks, Vicio, Bombon Boss y VIPS. Además, Estrella Park Aventura, cuya apertura está prevista para 2026, se convertirá en el centro de ocio familiar más grande de Galicia, con más de 7.000 metros cuadrados de superficie comercial.





En 2014, abría como el centro comercial más grande de España. Y, una década después, lo vuelve a hacer, completamente renovado y con mucha más historia que contar.