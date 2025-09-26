La Real Filharmonía de Galicia y tatuajes, este fin de semana en el Outlet Área Central en Santiago Cedida

La RFG actúa este viernes desde las 19:30 horas en la esquina amarilla del centro comercial, mientras que la cuarta convención Tattoo Expo Santiago será en la esquina azul

La cuarta convención de tatuajes Tattoo Expo Santiago y la actuación de la Real Filharmonía de Galicia (RFG) centran las actividades de esta semana en el Outlet Área Central.

El Outlet Área Central tiene el honor de acoger este viernes 26 de septiembre una actuación de la Real Filharmonía de Galicia. A partir de las 19:30 horas, la RFG deleitará al público con la interpretación en directo de varias piezas musicales, dirigidas por Sebastián Zinca. El concierto se desarrollará en la esquina amarilla de Área Central.

También durante este fin de semana cerca de treinta tatuadores asistirán en Área Central a la IV Tattoo Expo Santiago. Esta convención tendrá lugar en la esquina azul de Área Central. Los visitantes podrán verlos trabajar en directo realizando sus creaciones. Además, competirán entre ellos para elegir el mejor tatuaje del día y el mejor de la convención.

Salón de minerales en octubre

El Outlet Área Central comenzará el mes de octubre con la primera edición del Salón de minerales, fósiles y joyería. Debido al gran éxito que tiene la Feria de minerales de Santiago que se celebra en Área Central desde hace once años en el mes de marzo, la organización ha decidido celebrar una antesala el próximo fin de semana.

Con un formato más reducido, unos diez expositores visitarán Área Central del viernes 3 al domingo 5 de octubre con piezas de todas las partes del mundo; con especial representación en esta ocasión de minerales de la mina de Panasqueira (Portugal), Marruecos y Namibia. Como complemento, los visitantes podrán ver una demostración de minerales fluorescentes. El horario del Salón de minerales será de 10:00 a 21:00 horas.