Leticia Gorozarri, gerente de Coruña The Style Outlets: "De cara a 2026 habrá varios cambios de marcas interesantes"

Más que una experiencia de compra. Coruña Style Outlets quiere ir más allá del concepto tradicional de outlet. Su propuesta se diferencia por contar con marcas exclusivas que no se encuentran en ningún otro centro de Galicia y por ofrecer una experiencia de compra prémium, con tiendas y presentaciones equiparables al canal full price.

Ahora, el centro da un paso más en su estrategia: convertirse en un destino de ocio familiar. Para ello apuesta por reforzar su oferta gastronómica, con la próxima apertura de Café y Té este mismo año. Así nos lo ha adelantado, Leticia Gorozarri, gerente de este centro comercial que está inmerso en un proyecto de renovación integral del mobiliario, con nuevas zonas de descanso, vegetación y espacios de coworking que harán la visita más cómoda y atractiva.

Gorozarri asumió la gerencia el pasado mes de mayo. procedente del centro comercial La Rozas Style Outlets. Leticia regresó a su tierra para liderar este centro comercial que aspira en este 2025 a batir de nuevo cifras récord de facturación y afluencia de público.

¿Cuál es tu visión para Coruña Style Outlets a medio y largo plazo?

Mi visión para Coruña Style Outlets es seguir consolidándolo como el centro outlet de referencia en Galicia, no solo por su gran oferta comercial, sino también por la capacidad de generar experiencias. A medio plazo queremos mejorar el posicionamiento del centro dentro del área metropolitana y reforzar su atractivo en la región. A largo plazo, aspiramos a que sea un lugar de encuentro que combine moda, ocio y gastronomía; un lugar donde no solo vengas a buscar los mejores descuentos en las primeras marcas, sino que también puedas pasar un día en familia o con amigos, centrándonos en esa parte de experiencia.

Precisamente, ¿qué cambios concretos tenéis en mente para que sea un espacio más allá de las compras?

Nuestro objetivo es ir más allá del concepto tradicional de outlet. Estamos trabajando, por un lado, en mejoras en la imagen del centro. Actualmente estamos con un proyecto de renovación de todo el mobiliario. Además, trabajamos en diferentes iniciativas, como reforzar la oferta de restauración. En determinados momentos hemos contado este verano con la food truck de Sicilia in Bocca; vamos a repetir más días. Puedo contar en primicia que acabamos de entregar uno de nuestros locales a la marca Café y Té, una marca de restauración con una oferta de dulce y salado. Creemos que es el complemento perfecto para nuestra actual oferta de restauración, que estamos buscando ampliar. Iniciarán obras ahora, así que a lo largo de este año tendremos la apertura. Estará para la campaña de Navidad.

Otras acciones que estamos haciendo para mejorar la experiencia del centro son las actividades de ocio infantil. Queremos convertir el centro en un plan familiar. Por ejemplo, en la campaña de Navidad tendremos la semana de la magia con espectáculos de la mano de Galicia Ilusiona, con quienes colaboramos este año. Estamos trabajando en otras actividades que, estamos seguros, serán una opción perfecta de ocio para las familias de la zona.

En cuanto a la experiencia y la oferta comercial, hemos tenido recientemente la apertura de la marca North Sails. Es el primer outlet en Galicia de esta marca de moda para mujer y hombre. El producto es bastante interesante, con gran calidad y estilo náutico. De cara a 2026 también tenemos novedades, aunque todavía no podemos decir nombres, pero va a haber varios cambios de marcas interesantes.

¿Alguna en particular?

Te puedo decir que habrá ampliaciones de operadores actuales en el centro, lo que ayudará a reforzar la oferta comercial con mejores propuestas y tiendas.

"El año pasado cerramos con un crecimiento del 8 % en afluencia y del 9 % en ventas en comparación con el ejercicio anterior"

¿Cómo evolucionaron las ventas de Coruña Style Outlets en el último año y qué previsiones manejáis de cara al próximo ejercicio?

El año pasado cerramos con un crecimiento del 8 % en afluencia y del 9 % en ventas en comparación con el ejercicio anterior. Además, conseguimos un récord histórico de ventas y afluencias desde la apertura del centro, así que fue un súper año y estamos muy contentos. Este año 2025 lo teníamos difícil, dado que ya habíamos alcanzado un récord, pero a día de hoy estamos con una tendencia positiva, consiguiendo mejorar las cifras de 2024. Somos optimistas, creemos que será una buena campaña de Navidad y que cerraremos 2025 batiendo de nuevo el récord de ventas y afluencias.

"Estamos con una ocupación del 95 %, es la mejor desde la apertura del centro"

¿En qué porcentaje de ocupación se encuentra actualmente el centro?

En este momento estamos con una ocupación del 95 %. Esto refleja la solidez del proyecto y la confianza de las marcas en nuestro modelo de gestión. Además, como he comentado, estamos en conversaciones para continuar incorporando nuevas marcas de cara a 2026 e incluso mejorar ese ratio. Es la mejor ocupación desde la apertura del centro.

¿Cómo piensas que puede diferenciarse Coruña Style Outlets de otros centros comerciales u outlets de la zona?

Nuestra principal ventaja competitiva es nuestra oferta, sobre todo porque tenemos presencia de marcas exclusivas únicas en Galicia como Nike, Adidas, Grocs, Dockers o Mango , que solo puedes encontrar en nuestro centro. Creemos que el concepto outlet es muy diferencial. Hace años, se asociaba a excedente de producción y a una presentación de producto sin cuidar el detalle. Actualmente, nuestros centros comerciales se caracterizan por ofrecer a los clientes los mayores descuentos, pero también la mejor experiencia. Nuestras tiendas cuentan con una buena imagen y con un visual merchandising muy trabajado para ayudar a que el cliente encuentre lo que busca y no note la diferencia en la experiencia de compra con un canal full price, como le llamamos.

"Sabemos que el entorno digital ha transformado los hábitos de consumo, pero el modelo outlet sigue siendo muy valorado por el cliente físico"

Hoy en día, la venta online cada vez tiene más peso. ¿Cómo influye el comercio online en vuestra estrategia física de outlet? ¿Y creéis que puede influir a la hora de que sea más complicado atraer a ciertas marcas?

Sabemos que el entorno digital ha transformado los hábitos de consumo, pero el modelo outlet sigue siendo muy valorado por el cliente físico. Como comentaba, estamos muy enfocados en ofrecer una experiencia y contamos con un 95 % de ocupación. Seguimos recibiendo propuestas de marcas y no creemos que esté afectando. Además, nuestro modelo de gestión hace un acompañamiento muy cercano con las marcas que vienen a nuestros centros: les damos apoyo, ideas y analizamos los datos con ellos. Creo que es un modelo de gestión también muy diferencial respecto a otros centros comerciales y nos está funcionando bien. No estamos notando que nos impacte a la hora de introducir nuevas marcas.

Una de vuestras iniciativas más conocidas es el Súper Jueves. ¿La previsión es mantener ese tipo de iniciativas? ¿Y o qué otras vais a llevar a cabo para fidelizar clientes?

Vamos a continuar, por supuesto, con todas las campañas promocionales que estamos desarrollando desde hace varios años. El Súper Jueves se mantiene, pero también tenemos otros eventos importantes en el año, como '80’s Party', que lo tenemos siempre al final de cada campaña de rebajas y consiste en un 80 % de descuento, que son los mayores descuentos del año. O la 'Jungle Night', que la tenemos dos veces al año; la próxima edición será dentro de poco y, solo durante unas horas, hay grandísimos descuentos. Nuestras marcas nos apoyan porque tenemos una alta participación en este tipo de eventos y ofrecemos descuentos realmente interesantes. Sobre la fidelización, recientemente hemos hecho un relanzamiento de nuestro club de fidelidad, que se llama Style Club, con una nueva imagen y una aplicación mucho más cómoda para registrar las compras. El cliente introduce sus tiques, recibe puntos por cada euro gastado y obtiene una tarjeta regalo para utilizar en nuestro centro.

¿Cómo ves el panorama retail en Galicia y, en concreto, A Coruña?

Galicia tiene un consumidor exigente, muy informado, que valora la calidad, el precio y la proximidad. El principal reto está en atraer tráfico físico al centro, y nosotros estamos muy enfocados en atraerlos gracias a los mejores precios y la experiencia. En A Coruña, la competencia comercial es fuerte, pero gracias a nuestro modelo de negocio, la ubicación privilegiada con la que contamos y un cliente fiel, creemos que tendremos un buen 2026.