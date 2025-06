Las rebajas empiezan en A Coruña sin aglomeraciones: "Es mucho más cómodo comprar online"

Con el comienzo de las rebajas de verano no son pocos quienes aprovechan los precios rebajados para renovar sus armarios y adquirir ropa nueva. Este jueves las tiendas de A Coruña abrían con descuentos en sus prendas y productos pero lo hacían sin grandes colas, en una imagen atípica en comparación con otras épocas.

El motivo principal está en la venta online, en la que habitualmente se adelanta el comienzo de las rebajas unas horas, y que resulta "mucho más cómodo" para compradoras como Anastasia Nikitina.

Esta joven explica que no tenía planeado venir a las tiendas en el primer día de rebajas. "Pasaba por aquí y dije, aprovecho. No suelo venir el primer día y ayer ya pedí online. Hoy vine a por un par de cosas que estaban ya agotadas; si no, no pasaría", explica.

Anastasia aprovecha los descuentos para adquirir también alguna prenda de cara al invierno. Lo mismo hace Raquel Rama, para quien esta es la primera vez comprando en el primer día de rebajas. "Vengo a tiro fijo y ha habido suerte. Solo venía a buscar una chaqueta y encontré lo que quería", señala.

Tener fichadas algunas prendas antes del comienzo de las rebajas es una práctica habitual, ya sea de manera online o acudiendo a las tiendas físicas en los días anteriores.

Esto es lo que hizo Hugo Dopazo, que se decanta por ir a las tiendas para poder probarse las prendas.

"Hoy justo es la boda de mi madrina y tenía que aprovechar porque necesitaba una camisa, así que vine a por esto y un par de cosas más", comenta.

Este chico explica que normalmente va "a tiro fijo. Vine ayer para ver lo que quería y hoy llegué a las 10:00 horas y acabé en diez minutos". En su caso, no adelanta compras del invierno, pero aprovecha las rebajas "para comprar todo lo que puedo. Así ya me dura hasta las siguientes rebajas".

La extensión del periodo de rebajas puede variar en cada tienda, pero de manera habitual los descuentos se extenderán hasta el 31 de agosto.