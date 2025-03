El cierre de Ptit & Co, otro golpe al comercio local en A Coruña: "Los números no daban"

Irene Pérez, al mando de Ptit & Co Quincemil

Irene Pérez, dueña de Ptit & Co, ha tenido que cerrar su tienda. Esta no es el tipo de noticias que a una le gustaría dar, pero desgraciadamente, "la situación del comercio local continúa siendo crítica". Después de meses luchando por sobrevivir y esperando "el milagro navideño", finalmente se ha visto en la situación de tener que tomar la decisión y bajar la verja de su negocio después de cinco años de actividad.

Sobrevivió a la pandemia, pero no logró hacerlo frente a las grandes superficies. En diciembre, publicamos en este mismo medio la situación en la que se encontraba Irene. La dueña tuvo que aferrarse a las navidades como a un clavo ardiendo, ya que dependía de este "milagro" para seguir funcionando.

Finalmente, fueron bien, pero no lo suficientemente bien como para continuar. Así lo anunciaron este martes en sus redes sociales. El local, ubicado en el número 2 de la calle Alcalde Canuto Berea, había llegado a su fin. Irene se despedía así de la gente que la había apoyado en estos años, pero sin olvidar la necesidad de ayudar al comercio local, si se quiere que esto no siga sucediendo.

"Las navidades no fueron tan malas como apuntaba. La segunda quincena de Navidad y Reyes fue una campaña normal. La verdad que la segunda mitad de enero fue más complicada, pero no tan terrible como apuntaba. Bien, no tanto como otros años, pero bien. Es una pena, está cerrando todo en la calle Real. Ya solo abren tiendas de productos de China", lamentaba Irene.

Los números no daban. "Si fuera por mí, aguantaría, pero no me da para otro sueldo en el momento en el que necesite delegar en otra persona", explicó la emprendedora. La calle Real, un emblema del comercio en A Coruña, se ha convertido en un reflejo del cambio, donde las tiendas tradicionales se ven cada vez más desplazadas por los negocios de bajo coste y productos importados.

"Iba a ser una pena, pero el alquiler se ha vuelto casi inalcanzable. Si pienso en el futuro, retomar la actividad sería muy complicado", reconocía Irene, quien también hablaba sobre la necesidad de la conciliación y el poco margen económico que quedaba.