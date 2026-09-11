CETIM se apoya en la biotecnología y la economía circular para crear las proteínas alimentarias del futuro

1.Identificación y caracterización físico-química de los subproductos de patata en el laboratorio de Microbiología de CETIM CETIM

El Centro Tecnológico ha desarrollado un proceso tecnológico sostenible e innovador para transformar restos de patata no comestibles en ingredientes de alto valor añadido para consumo humano

Cada año se desperdician aproximadamente 1.050 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo, según Naciones Unidas. Si se suman las pérdidas que se producen durante las etapas de producción, almacenamiento, transporte y procesamiento, se estima que cerca de un tercio de todos los alimentos producidos para consumo humano en el mundo nunca llegan a nuestros platos. A esta problemática se suman la presión ambiental, el crecimiento de la población y la evolución de los patrones de consumo.

Durante los últimos años, las micoproteínas han emergido como una alternativa sostenible para la alimentación humana, los piensos e incluso la cosmética. La explicación de este fenómeno es que su obtención, a partir de hongos filamentosos cultivados mediante fermentación, requiere menos espacio y consumo de agua que la producción animal y permite reutilizar sustratos orgánicos residuales.

El proyecto de I+D REPAG ha dado un paso más allá, creando una nueva cadena de valor basada en la economía circular y la valorización de subproductos agroindustriales. Para ello, se han transformado restos de patata descartados durante el proceso industrial de producción de patatas fritas de Patatas Fritas Guays, en ingredientes de alto valor añadido para consumo humano, a través de procesos biotecnológicos desarrollados en CETIM Technological Centre. Posteriormente, este proceso ha sido escalado en ODS Protein, startup líder de la iniciativa

CETIM: motor científico de REPAG

Como parte del consorcio, CETIM Technological Centre ha sido responsable de los desarrollos científicos asociados a la valorización biotecnológica de los subproductos de patata. El Centro Tecnológico participó en todas las fases del proceso, comenzando por la preparación del sustrato, en la que los subproductos de patata se trituran y se someten a un tratamiento ácido controlado que permite liberar glucosa y otros azúcares.

De esta forma, los nutrientes presentan una mayor biodisponibilidad para los hongos que se utilizarán en la fase de fermentación.

Sobre el medio de cultivo elaborado a partir del material tratado, se inoculan cepas seleccionadas de hongos filamentosos que metabolizan los nutrientes disponibles y producen biomasa fúngica rica en proteínas, bajo condiciones controladas. Una vez alcanzada la cantidad deseada de biomasa, esta se separa del medio de cultivo mediante un proceso de filtrado convencional y se lava para eliminar subproductos no deseados.

Inoculación de cepas en CETIM CETIM

Posteriormente, la biomasa obtenida se analiza para determinar su composición y calidad nutricional, incluyendo parámetros como el contenido en proteínas, carbohidratos, fibra, humedad y otros compuestos de interés para el consumo humano. Asimismo, se evalúan variables asociadas al proceso de producción, tales como las condiciones de crecimiento, el rendimiento de conversión, la productividad y la calidad final del producto generado.

Con esta información, se pudo realizar con éxito el escalado a nivel piloto del proceso de producción de las micoproteínas, en el que CETIM colaboró con ODS Protein.

De subproducto a ingrediente clave

REPAG ha demostrado la viabilidad técnica del proceso de transformación de subproductos del procesado de patatas en micoproteínas, con resultados prometedores en rendimiento y calidad nutricional. Los ensayos biotecnológicos realizados por CETIM Technological Centre muestran que los subproductos de patata son aptos como sustrato para la fermentación sin necesidad de pretratamientos complejos, evidenciando su potencial para producir nuevos alimentos con alto valor nutricional a escala industrial.

Análisis de la biomasa obtenida en CETIM CETIM

Noelia Loureiro, Investigadora de Biorrefinerías y Nuevas Cadenas de Valor en CETIM e implicada en el proyecto, destacó: “Frente a medios convencionales, en CETIM hemos logrado a través de REPAG triplicar los niveles de proteína en una de las especies fúngicas estudiadas. Se han obtenido casi 40 gramos de proteína por cada 100 gramos de subproducto tratado, demostrando el potencial de producción a partir de subproductos industriales”.

Los resultados también indican que el valor nutricional de los hongos cultivados en medios de cultivo elaborados con subproductos de patata mejora significativamente en comparación con aquellos obtenidos mediante medios de fermentación convencionales. Además de proteínas, la biomasa resultante contiene nutrientes de interés, como ácidos grasos insaturados omega-6 y omega-9, y presenta un bajo contenido en sodio, lo que refuerza su potencial para el desarrollo de productos alimentarios saludables.

A su vez, los análisis de micotoxinas realizados confirman que el producto cumple con los criterios de seguridad alimentaria, al encontrarse todos los valores por debajo de los límites de detección.

El futuro sostenible y circular de la alimentación

REPAG abre las puertas a un modelo de producción local y de bajo impacto ambiental basado en la valorización de subproductos agroindustriales. Este enfoque no solo contribuye a la reducción de subproductos, sino que también permite diversificar el sistema alimentario, disminuyendo la dependencia de la proteína animal y avanzando hacia un modelo más circular, resiliente y alineado con los principios de la bioeconomía, así como con las estrategias europeas de sostenibilidad y transición alimentaria justa.

Asimismo, REPAG posiciona a CETIM como uno de los principales actores científicos en biotecnología aplicada a la industria agroalimentaria, reforzando su experiencia en la valorización de residuos mediante tecnologías biológicas avanzadas. Además, durante los últimos años, el Centro Tecnológico ha reforzado su infraestructura dedicada a la economía circular gracias a Circular Excellence, la iniciativa financiada por la Axencia Galega de Innovación y cofinanciada por la Unión Europea a través del programa FEDER Galicia 2021-2027, para fomentar modelos productivos basados en la reutilización de materiales, la reducción de residuos y la optimización de recursos.

El proyecto REPAG ha sido concedido por la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria en el marco de la convocatoria de Grupos Operativos 2023 de la Asociación Europea de Innovación (AEI) (MR331B) y está cofinanciado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027. Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020. Medida 16.