BioCultura regresa a A Coruña del 6 al 8 de marzo con más de 150 expositores

BioCultura regresa a A Coruña este 2026. La mayor feria del norte de España dedicada al consumo responsable, los productos ecológicos y el turismo sostenible celebrará su VIII edición en Expocoruña del 6 al 8 de marzo y contará con más de 150 expositores.

El evento, que pondrá el foco en la profesionalización del ecoturismo por primera vez en su historia, integra sectores estratégicos como el ecoturismo, la alimentación ecológica y certificada, la cosmética natural, la moda sostenible, el bienestar y la salud, el eco-estilo de vida, la artesanía, las ONG y entidades sociales.

Esta edición de 2026, además, tratará el eclipse del 12 de agosto con una ponencia protagonizada por embajadores Starlight. Una amplia y llamativa programación que el año pasado reunió a más de 14.000 visitantes sensibilizados y comprometidos.

El horario de apertura al público será de 11:00 a 20:00 el viernes y el sábado, y de 11:00 a 18:00 horas el domingo.

El ecoturismo, eje estratégico del evento

Esta VIII edición el ecoturismo deja de ser un área secundaria para convertirse en uno de los ejes estratégicos del evento, siendo además la primera edición profesionalizada en este ámbito. Así, la feria permitirá dar visibilidad a pequeñas pymes y profesionales autónomos, fomentar la cooperación o poner el valor el patrimonio natural y cultural, entre otros.

El Clúster de Turismo de Galicia, a este respecto, se ha implicado en la organización del workshop, un espacio B2B entre operadores e instituciones para crear sinergias reales y reforzar el tejido empresarial. Esta zona incluye reuniones, bolsa de empleo con las universidades y un coffee networking patrocinado por Cafés Lúa.

Previo al inicio del evento, el día 5 de marzo, se organizará un FAM TRIP profesional dirigido a operadores turísticos, agencias, destinos, medios especializados y expertos en sostenibilidad, tanto nacionales como internacionales. También lo apoyan el Clúster de Turismo de Galicia y MEGA, Mundo Estrella Galicia.

El recorrido incluirá, entre otros, visitas a espacios de referencia como la Torre de Hércules, el Monte de San Pedro, el MOP, el proyecto de turismo industrial MEGA – Estrella Galicia, y varias localizaciones del territorio de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas. Además,s e celebrará un Másterchef de Tortilla de Betanzos en el que participará Lolo Mostiro, propietario de A Artesa da Moza Crecha.

Área expositiva y actividades

El área expositiva de BioCultura contará con empresas y entidades nacionales e internacionales de ecoturismo, alimentación ecológica, cosmética certificada, moda sostenible, bienestar, eco-estilo de vida, artesanía y ONG.

En la parte institucional, además del Clúster de Turismo de Galicia, participarán la Deputación da Coruña, la Deputación de Ourense y el Instituto Ourensán de Desarrollo Económico, Inorde; la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y la Deputación de Lugo. También las dos facultades de Turismo de nuestra Comunidad Autónoma.

En el espacio principal de ExpoCoruña se ubicará el espacio formativo y divulgativo con talleres, charlas, mesas redondas, showcookings, el Premio al Mejor Proyecto de Ecoturismo con participación de las Facultades de Turismo de Galicia, y el Festival Yoga Noroeste, una experiencia orientada al bienestar integral.