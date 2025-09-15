Galicia recupera más de 9.400 toneladas de aceite industrial usado en 2024

En 2024, Galicia logró recuperar 9.414 toneladas de aceites usados procedentes de motores de vehículos y maquinaria industrial, gestionadas a través de Sigaus, el sistema responsable de este residuo peligroso en España.

La recogida se realizó en 5.065 establecimientos repartidos por 290 municipios, destacando los talleres mecánicos, que representaron más de la mitad de los puntos generadores.

Todo el aceite recogido fue valorizado mediante distintos tratamientos, evitando su impacto ambiental y transformándolo en recursos útiles.

El aceite industrial, por su composición, se convierte en un residuo altamente contaminante si no se gestiona correctamente, debido a metales pesados y otras sustancias tóxicas.

Su uso generalizado en automoción, industria y agricultura genera un residuo disperso por todo el territorio, lo que requiere un sistema logístico de gran cobertura.

Aunque la mayor cantidad se concentra en áreas densamente pobladas, la recogida se extiende también a zonas rurales y poco pobladas, con un 27% del total recuperado en entornos rurales, y 43 toneladas en municipios con menos de 1.000 habitantes.

La recuperación en espacios naturales protegidos y cercanos a recursos hídricos adquiere especial relevancia.

En 2024, se recuperaron 1.019 toneladas en 673 instalaciones situadas en enclaves como las Reservas de la Biosfera de Terras do Miño y Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel.

Asimismo, se recogieron 178 toneladas cerca de ríos, lagos y embalses, protegiendo ecosistemas acuáticos sensibles.

La gestión del aceite usado contribuye a la economía circular. Tras su pretratamiento, 7.982 toneladas de aceite fueron aptas para regeneración y producción de nuevos lubricantes, mientras que el resto se descontaminó para convertirse en fuel BIA, utilizado en calderas y hornos industriales. Gracias a este proceso, se obtuvieron 2.017 toneladas de nuevos lubricantes, suficientes para llenar el cárter de 498.000 turismos, y 4.284 toneladas de fuel BIA, evitando un consumo de 1,4 millones de barriles de petróleo.

Además de preservar recursos, la valorización del aceite usado redujo significativamente la huella de carbono.

Solo en 2024, la gestión de estos residuos evitó la emisión de 4.758 toneladas de CO2, equivalente al impacto ambiental de 19 vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York en un Airbus A350 completo.

Según Eduardo de Lecea, director general de SIGAUS, "la premisa básica de nuestro funcionamiento es ofrecer un servicio universal, recogiendo aceite en cualquier punto del país gracias a acuerdos con prácticamente todas las empresas gestoras nacionales".

En total, se realizaron 11.675 operaciones de recogida en los 290 municipios gallegos durante el año pasado.