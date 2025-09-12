Gabriela González: "Para que una empresa sea sostenible, sus valores tienen que llegar a cada persona"

En un contexto en el que la sostenibilidad y la responsabilidad social se han convertido en ejes estratégicos para el sector de la distribución, Vegalsa-Eroski ha logrado consolidar un modelo de negocio que integra la responsabilidad social empresarial en cada una de sus áreas. Más allá de la gestión comercial, la compañía entiende la RSE como una filosofía transversal, capaz de implicar a todos los equipos y trasladar sus valores a clientes, proveedores y a la sociedad en general.

La directora de RSE y Comunicación en Vegalsa-Eroski, Gabriela González, profundiza en su visión, retos y proyectos más transformadores. Desde iniciativas pioneras contra el desperdicio alimentario hasta programas educativos para niños y colaboraciones con entidades sociales, la compañía comparte cómo articula su compromiso con la sostenibilidad y el impacto positivo en la comunidad, sin perder de vista las exigencias propias del sector retail.

¿Cómo definiría la filosofía de RSE en Vegalsa Eroski?

Para Vegalsa-Eroski, la política de RSE es transversal a nuestra compañía y la definimos como nuestra capacidad para responder. Para que una empresa sea sostenible, sus valores tienen que llegar a todos los departamentos y a cada persona, hacerlos realmente partícipes de nuestra filosofía. Ese es nuestro principal distintivo.

¿Qué retos específicos encuentra en combinar la comunicación corporativa con la responsabilidad social?

Lo más importante de todo es comunicar con transparencia aquellas acciones que llevamos a cabo. Eso es lo más importante. No es un reto, pero sí es una responsabilidad con el cliente, con las personas que trabajan en la compañía y con las propias entidades con las que trabajamos. Queremos comunicar lo que hacemos, poner en valor el trabajo que se hace desde Vegalsa-Eroski, siempre con veracidad en los datos y transparencia en los mensajes.

¿Qué proyectos de RSE destacaría como más transformadores en los últimos años?

Una acción que llevamos teniendo de forma permanente desde hace años junto a Grupo Eroski es el programa Céntimos Solidario, a través del cual los clientes al paso por caja pueden realizar una donación. Es una iniciativa que nos permite involucrar a nuestros clientes y conocer el trabajo de cada una de las ONG ´s que participan anualmente.

Otros que me hacen especial ilusión son aquellos en los que trabajamos con los más pequeños. Llevamos ya nueve años promoviendo la conciencia medioambiental en las aulas de mano de la cultura con nuestro certamen de relatos cortos ‘Unha árbore, unha historia’, que culmina con una plantación de árboles en el centro. Otra iniciativa propia que empezamos este año es ‘Capitán Mareas’, un programa educativo mediante el cual llevamos a más de 250 escolares de 9 colegios a la lonja más cercana, para que conociesen la actividad pesquera de su zona, los beneficios de los productos del mar y hábitos de vida saludables.

"El desperdicio alimentario es uno de nuestros mayores retos como compañía del sector retail"

¿Cómo equilibra Vegalsa Eroski la sostenibilidad ambiental con las demandas comerciales del sector retail?

Debemos ser conscientes del papel que jugamos en este sentido, por eso nuestra estrategia de sostenibilidad está especialmente enfocada en reducir el desperdicio alimentario. Es nuestro principal objetivo en materia de medioambiente y nos enorgullece que en 2024 Bureau Veritas nos reconociese este trabajo con su Certificado de Desperdicio Alimentario. Por supuesto, tenemos otras tantas líneas de actuación que podemos mencionar, como la gestión responsable de textil, aceite o plásticos. Nuestro enfoque está puesto en prevenir y reducir excedentes y en tratar correctamente aquellos que generamos.

¿Qué estrategias han implementado para reducir el desperdicio alimentario?

Como decía, el desperdicio alimentario es uno de nuestros mayores retos como compañía del sector retail. Tenemos tres caminos principales para reducir el desperdicio alimentario, a través de promociones para la venta anticipada, donaciones desde el punto de venta y valorización de excedentes para la industria transformadora. A ellos se suma la alianza que tenemos con la aplicación Too Good to Go, que permite a los clientes adquirir packs sorpresa de alimentos de calidad por 3,99 €.

¿De qué manera se integran los proveedores locales y de proximidad en la política de RSE?

Trabajar con proveedores locales no deja de ser una forma de apoyar la economía de nuestra zona y de cuidar nuestro medioambiente, evitando grandes desplazamientos y apostando por modelos más sostenibles. Además, tener productos de proximidad en nuestros lineales es una forma de fomentar los hábitos de vida saludable. Esto lo vemos reflejado en ‘Capitán Mareas’, donde los niños y niñas aprenden sobre pescado, conocen recetas que les gustan y todo desde unas lonjas con las que tenemos una relación habitual.

¿Qué papel tienen los clientes en el éxito de las iniciativas de sostenibilidad?

Nuestros clientes tienen un papel protagonista en muchas de nuestras iniciativas. Si hablamos de solidaridad, gracias a ellos podemos hacer importantes donaciones tanto de productos como de alimentos a través de nuestras acciones de recogida como el Zampakilos Solidario o nuestras campañas como el programa Céntimos Solidarios y las bolsas solidarias. Sin su apoyo, muchas de nuestras acciones no serían posibles.

¿Qué canales considera más efectivos para comunicar los proyectos de impacto social y ambiental?

A nivel de comunicación externa tratamos de utilizar diferentes canales para llegar a todo tipo de perfiles. Por supuesto, la comunicación en tienda es muy importante. Contar con la cartelería pertinente para dar a conocer los proyectos a los clientes de la manera más directa posible. Además, los medios de comunicación siguen siendo un canal prioritario para nosotros, donde llegamos a buena parte de nuestro público objetivo. Sin olvidar las redes sociales, una vía que nos permite informar de la parte más comercial y de la corporativa.

"Los consumidores son cada vez más conscientes y seguiremos esa línea en la que la sostenibilidad medioambiental está en el centro, especialmente en nuestro sector"

¿Cómo ve la evolución de la RSE en el sector de la distribución alimentaria en los próximos cinco años?

Los consumidores son cada vez más conscientes y seguiremos esa línea en la que la sostenibilidad medioambiental está en el centro, especialmente en nuestro sector. Un ámbito en el que también tiene y tendrá especial importancia la regulación, que es cada vez más exigente con la transparencia de las compañías. Sabemos que hay que continuar trabajando en este sentido, ya que la rigurosidad de la información cobra cada vez más importancia en un contexto en el que debemos combatir entre todos el greenwashing.

¿Qué tendencias en sostenibilidad y consumo responsable cree que marcarán el futuro del retail?

En relación con la respuesta anterior, tanto las empresas de la distribución alimentaria como los proveedores debemos adaptarnos a nuevas normativas. Viviremos unos años de importantes transformaciones. En este sentido, desde Vegalsa-Eroski lanzamos en 2023 un programa de acompañamiento a proveedores, con el objetivo de acompañar a nuestros productores en la mejora de sus prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.

¿Qué aprendizajes personales le ha dado liderar el área de RSE y Comunicación?

El valor de las alianzas. Son muy poderosas a la hora de conseguir cambios reales.

También la importancia de la coherencia, tenemos un claim en el que creo firmemente, “Somos o que facemos”. Tener una visión a largo plazo sobre el impacto positivo que generamos, la importancia de comunicar con propósito y, sin duda, un crecimiento personal, que es lo que me representa como persona. Y mi mayor aprendizaje, valores como: solidaridad, responsabilidad sobre lo que hacemos y el de la gratitud.

¿Cuál ha sido el proyecto que más le ha marcado en su trayectoria?

Hablaría de dos, uno que llevamos a cabo en mis inicios como directora y otro más reciente. El primero fue el lanzamiento de la marca “We, la alegría de la huerta” con la colaboración de la Asociación Down Coruña, la empresa Hortalizas Roberto López, la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad de Santiago (USC) y la Asociación de Terapia Hortícola Aethores. A través de esta iniciativa, 99 de nuestros supermercados comercializaron verdura cosechada en Galicia para promover la capacitación e inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.

Por otro lado, el año pasado comenzamos a trabajar en un proyecto con Cruz Roja para reforzar nuestro modelo de tienda inclusiva al servicio de las personas mayores. Esta iniciativa se divide en diversas fases en las que participaron diferentes equipos de la compañía. Empezamos presentando un estudio que nos permitió difundir a nivel interno un decálogo de buenas prácticas en la atención a personas mayores. Pero la parte más emocionante de este proyecto fue una experiencia inmersiva, ya que miembros de 92 de nuestros centros tuvieron la oportunidad de ponerse en la piel de este colectivo a través de un traje adaptado facilitado por Cruz Roja en A Coruña. Experimentar las patologías asociadas al proceso de envejecimiento fue emocionante para muchas de las personas, que pudieron empatizar con la realidad de los clientes de una forma más real.