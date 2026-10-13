Correos busca trabajadores para Navidad: solo necesitas tener 18 años y el graduado escolar

Faltan poco más de dos meses y medio para Navidad, y en Correos ya han comenzado con los preparativos. La empresa de paquetería ha publicado en su portal de empleo una campaña especial para reforzar su plantilla de cara a los próximos meses.

La compañía busca perfiles variados y los requisitos para optar a uno de estos puestos se limitan a tener 18 años y estar en posesión del graduado escolar o equivalente. No obstante, será necesario inscribirse a través de su portal de empleo y superar el proceso de selección.

Correos busca distintos perfiles para Navidad

Correos ha anunciado el inicio de su campaña de Navidad con la apertura del plazo de inscripción para los nuevos puestos de trabajo. La compañía busca incorporar distintos perfiles a su plantilla, entre ellos el de atención al cliente en oficina y el de reparto a pie.

También precisa agentes de clasificación y carteros de reparto motorizado.

"¿Tienes más de 18 años, al menos el graduado escolar o estudios equivalentes oficialmente reconocidos y la nacionalidad española o permiso de trabajo en vigor? Si no has trabajado aún en Correos, ni forma parte de las Bolsas de Empleo, inscríbete aquí", se puede leer en la oferta de empleo.

Para formar parte de la campaña de Navidad de Correos también se exige tener disponibilidad geográfica dentro de la provincia y zona de interés, disponer de permiso para motos de 125 cc (solo para puestos de reparto motorizado) y no mantener una relación laboral fija con Correos.

En cuanto a las condiciones, la compañía ofrece contratos de carácter temporal vinculados a la campaña específica, zona de trabajo en la provincia y zona geográfica de interés que el interesado indique en la descripción y horarios de mañana, tarde o noche, según las necesidades operativas.

"Las personas que formalicen su inscripción deberán cumplir, en el momento de la contratación, con los requisitos legales y convencionales exigidos. La falta de veracidad conllevará la desestimación en el proceso de selección", advierte Correos.

Y agrega: "Dicha inscripción en esta convocatoria no tendrá, en ningún caso, la consideración de inclusión en la bolsa de empleo de Correos, ni generará derecho, expectativa o compromiso de contratación por parte de la empresa".