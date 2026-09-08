Buscan bailarinas en una de las orquestas más seguidas en Galicia: mayores de 18 años y con disponibilidad para viajar

En Galicia no se entiende el verano sin sus verbenas. Vayas a donde vayas, te encontrarás con un palco con cantantes, bailarines/as, músicos/as que recorren durante meses Galicia y otras comunidades para ofrecer sus espectáculos. La orquesta Panorama, la París de Noia, la Marbella, la Cinema o el Combo Dominicano son algunas de las formaciones más conocidas y cuentan con miles de seguidores que las acompañan allá donde van.

Detrás de cada actuación hay meses de ensayos y preparación. Ahora, una de las orquestas más populares en Galicia ha abierto un proceso de selección de bailarinas para la próxima temporada, buscando nuevas integrantes para su equipo con interés en formar parte del show que prepara la formación de año en año.

El Combo Dominicano busca bailarinas

Aunque el Combo Dominicano es una orquesta nacida en Canarias, su historia y su fama está muy ligada a Galicia, donde ha conseguido hacerse un hueco como una de las orquestas más seguidas y esperadas de sus fiestas y verbenas.

La formación que combina a la perfección estilos musicales como el merengue, la bachata, la cumbia o la salsa, ha publicado recientemente un anuncio en sus redes sociales en el que indica que están en la búsqueda de bailarinas para la nueva temporada, que comienza en el mes de noviembre.

"Seleccionamos bailarinas mayores de edad con imagen actual, alta energía y excelente condición física para la nueva temporada que arranca en noviembre", comunican a través del anuncio en Instagram. Es necesario disponer de un nivel avanzado de baile y gran presencia escénica, algo indispensable para subirse a un escenario como el de esta orquesta.

Además, se requiere disponibilidad total para viajar y realizar giras, ya que te pasarás toda la temporada viajando, tanto por Galicia como por otras comunidades de España.

Si eres bailarina y te interesa formar parte de una de las formaciones más seguidas en Galicia, no dudes en enviar tu currículum vitae y un vídeo al email elcombodominicano@gmail.com. ¡Estarán encargados de recibir tu candidatura!