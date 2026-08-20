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En vigor el 27 de agosto: ayudas de hasta 15.000 € para comprar una vivienda en pueblos de menos de 10.000 habitantes
Estas ayudas están dirigidas a los menores de 36 años y estarán disponibles desde el 27 de agosto hasta el 16 de noviembre
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La vivienda en Galicia mantiene precios muy elevados, ya sea en opción de alquiler o compra, imposibles para gran parte de su población. Por este motivo, la Xunta de Galicia ofrece determinadas líneas de ayudas para ayudar a la adquisición de una vivienda, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos.
En este sentido, la Xunta ha convocado las ayudas destinadas a menores de 36 años para la adquisición o autopromoción de vivienda en ayuntamientos con población igual o inferior a 10.000 habitantes.
Hasta 15.000 euros a menores de 36 años
Acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales retos para muchos jóvenes. Los precios, la dificultad para ahorrar y las condiciones de acceso a una hipoteca hacen que comprar una casa sea, para muchas personas, un objetivo cada vez más complicado.
Ante esta situación, la Xunta de Galicia ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una nueva convocatoria de ayudas destinada a facilitar el acceso a menores de 36 años a una vivienda en propiedad.
Las ayudas podrán solicitarse desde el 27 de agosto hasta el 16 de noviembre. El programa pretende "facilitar a la juventud el acceso a una vivienda en régimen de propiedad, bien mediante su adquisición o a través de su propia promoción, en una parcela o solar de propiedad de la persona solicitante de esta línea de ayudas".
La ayuda podrá alcanzar el 20% del precio de adquisición o del coste de construcción, sin contar gastos e impuestos, con un límite máximo de 15.000 euros por vivienda. Para poder acceder a ella, el precio de la vivienda o el coste de la autopromoción no podrá superar los 250.000 euros.
Uno de los requisitos fundamentales es que la vivienda se convierta en la residencia habitual y permanente durante al menos cinco años desde la compra o desde la finalización de las obras, en el caso de la autopromoción. Además, ni la persona solicitante ni ningún miembro de su unidad de convivencia podrá ser propietario o usufructuario de otra vivienda en España.
Requisitos de las personas beneficiarias
- Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza o el parentesco determinado por la normativa que le sea de aplicación
- Tener menos de 36 años en el momento de solicitar la ayuda
- Que los ingresos anuales de las personas que componen la unidad de convivencia sean iguales o inferiores a 4,5 veces el IPREM
- Estar al tanto de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social. No tener pendiente ninguna deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma
- No estar en ninguna situación legal que impida recibir ayudas públicas
- No tener otra vivienda en propiedad o usufructo en España, salvo determinadas situaciones excepcionales
- No tener una ayuda de vivienda anterior revocada o pendiente de devolución por un incumplimiento imputable
En el Diario Oficial de Galicia se especifican los requisitos concretos que, además de los mencionados, deben cumplir las personas beneficiarias tanto en el supuesto de la adquisición de una vivienda como en el de la autopromoción.
Requisitos de la adquisición o autopromoción
- La vivienda debe estar situada en un municipio gallego con una población igual o inferior a 10.000 habitantes
- La vivienda será adquirida o autopromocionada por un máximo de dos personas físicas
- El precio de la vivienda debe ser igual o inferior a 250.000 euros
- Debe ser la residencia habitual y permanente durante, al menos, 5 años tras su adquisición o autopromoción
- En el caso de la autopromoción, la vivienda debe de estar construida en el momento de solicitar la ayuda