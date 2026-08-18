La Xunta de Galicia destina 15 millones a ayudas al impulso innovador de más de 500 empresas

La Xunta de Galicia cuenta con tres programas de subvenciones empresariales que tienen por objeto el fomento de la innovación y la competitividad. Entre los tres, el Gobierno autonómico concederá 15 millones de euros en ayudas directas, según acaba de resolver la consellería de Economía a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

IA360, Igape Innova y Ticket Innova son los tres programas que acaban de resolver sus últimas convocatorias. Las ayudas irán destinadas a más de 500 empresas de la comunidad.

Estas tres líneas configuran una oferta integral de apoyo a la innovación de las empresas gallegas, a quienes acompañan desde las primeras fases de definición de los proyectos hasta el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios y con la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA).

Las convocatorias se enmarcan en la Estrategia Gallega de Innovación 2026-2028, que tiene como fin el refuerzo de la innovación "como uno de los pilares de la política industrial de la Xunta para impulsar la productividad, la competitividad y el crecimiento económico".

Los programas responden a necesidades diferentes de las empresas y conforman un itinerario completo de apoyo a la innovación.

IA, nuevos productos, transformación digital

IA360 impulsa la incorporación de la IA en las empresas, bien mediante el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas bien a través de la implantación de herramientas ya disponibles en el mercado. En esta convocatoria se apoyarán 97 proyectos, con una inversión pública de 10 millones de euros, distribuidos entre 43 proyectos de desarrollo tecnológico y 54 de implantación de soluciones de IA.

Ticket Innova facilita a las pymes el acceso a servicios especializados de innovación, como estudios de viabilidad tecnológica, vigilancia tecnológica, diseño industrial, protección de la propiedad industrial, transformación digital, IA o ciberseguridad, entre otros. En esta convocatoria se concedieron 66 ayudas, por importe de un millón de euros.

Igape Innova apoya proyectos orientados al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios, a la incorporación de nuevas tecnologías y a la mejora de la competitividad empresarial. En la convocatoria se concedieron ayudas por importe de 3,97 millones de euros, que beneficiarán a 40 proyectos.