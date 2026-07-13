Galicia destinará 40 millones a captar proyectos pioneros de defensa, seguridad y aeroespacio

El Consello da Xunta ha dado este lunes luz verde a destinar 40 millones a atraer grandes proyectos industriales de defensa, seguridad y aeroespaciales. Lo hará mediante la Compra Pública Precomercial (CPP), un instrumento que permite a las entidades públicas adquirir servicios de I+D para desarrollar prototipos de soluciones innovadoras que todavía no están en el mercado.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha dado paso a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, para que desgranase la medida, enmarcada en la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030.

Rueda señaló que a través de esta medida, la Xunta favorecerá la elaboración de servicios que no están en el mercado, "soluciones pioneras". Uno de los criterios más relevantes incluidos en los pliegos, además, establece que los proyectos aprobados deberán apostar por fabricar sus productos en Galicia.

¿Qué condiciones deben tener los proyectos?

"En Galicia tenemos posibilidades no solo de desarrollar tecnología, sino también de fabricar productos", indicó por su parte Lorenzana, tras recordar que la Xunta ha dado el visto bueno a autorizar la CPP. Las iniciativas deberán ser de tecnologías duales, tanto para el ámbito civil como el de defensa.

La conselleira de Economía e Industria explicó que los proyectos seleccionados deberán desarrollar soluciones innovadoras para responder a retos identificados por la Xunta en ámbitos tan diferentes como la seguridad y la defensa; las emergencias, la protección civil y la búsqueda y rescate; la gestión y vigilancia del litoral y del medio marino; la ordenación del territorio, el medio ambiente y los recursos naturales; el medio rural y sus sectores productivos; la protección de las infraestructuras críticas; la ciberseguridad y las comunicaciones seguras; la movilidad y la logística pública o la atención social y sanitaria en entornos dispersos.

La convocatoria se avaló por un diálogo estratégico con la industria en el que participaron 78 empresas que mostraron su interés por formar parte de esta actuación y desarrollar proyectos en Galicia.

El procedimiento está dirigido a empresas comunitarias y no comunitarias, así como a agrupaciones de operadores económicos con un volumen de negocio anual medio igual o superior a los cinco millones de euros en los ámbitos de la defensa, la seguridad o el aeroespacio durante los tres últimos ejercicios y que acrediten experiencia en el desarrollo de proyectos de I+ D+ i o comerciales de alta tecnología en estos sectores.

La Xunta tendrá en cuenta la estrategia industrial, el programa de I+ D+ i propuesto, los medios y recursos comprometidos y el impacto económico y social previsto para Galicia. Esto es así porque la fabricación en la comunidad gallega se incorpora como un criterio relevante para la selección de los nuevos socios estratégicos y tecnológicos con el objetivo de reforzar la cadena de valor gallega y maximizar el retorno industrial.

La selección se realizará mediante un diálogo competitivo estructurado en tres fases, un procedimiento que permitirá contrastar y perfeccionar las propuestas antes de la presentación de las ofertas finales vinculantes. El plazo para presentar solicitudes de participación permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Esta licitación constituye la primera de las tres grandes actuaciones previstas en el Programa Ecosistema de la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespazo (Iesda), que, implicará 621 millones de euros de inversión pública y privada -la del Gobierno gallego ascendería a 84 millones de euros-, aspira a movilizar 900 millones de euros y crear más de 500 empleos directos de alta cualificación hasta el año 2030.

Altri y SAIC

María Jesús Lorenzana, por otro lado, constató que la resolución de la Xunta sobre el proyecto de Altri es definitiva en vía administrativa, pero no jurisdiccional. "Cuando pasen esos dos meses que existen para el recurso contencioso-administrativo, existirá también firmeza en la vía jurisdiccional. Pero es un concepto acuñado en las leyes de procedimiento administrativo", indicó, a preguntas de los medios.

Precisamente este lunes, el viceportavoz del BNG Luís Bará ha denunciado que el archivo constituye una "treta" por parte del Gobierno gallego por el "posible recurso" de la compañía por la vía del contencioso-administrativo, con la "posibilidad" de alcanzar una "indemnización millonaria".

Cuestionado por el proyecto de SAIC en Ferrol y relacionándolo con Altri, Alfonso Rueda insistió en que la iniciativa de Palas de Rei fue archivada por "la falta de conexión, por una decisión claramente política", en referencia al Ejecutivo central. Así, el presidente de la Xunta señaló que espera que "todo el mundo sea consciente" de que SAIC es estratégico para Galicia y que no haya "oposiciones políticas irracionales, ni planteamientos que vayan más allá del estricto cumplimiento de la ley".

Otros asuntos

El Consello da Xunta también ha aprobado este lunes incrementar un 14% las ayudas a los concellos para que abran ocho nuevas unidades de atención temprana. El presupuesto aumenta de esta forma a 18,4 millones de euros y Galicia contará con 61.

El Gobierno gallego colaborará con la ONCE a través de un convenio de 400.000 euros destinados a contratar profesores de apoyo que ofrezcan atención directa a unos 300 jóvenes con discapacidad visual en centros ordinarios, así como a la adquisición de material didáctico. El profesorado irá a los colegios de forma rotatoria.

La Xunta, además, ha aprobado dos millones de euros destinados a 17 convenios con entidades sociales que posibilitan el transporte escolar adaptado de alumnos con necesidades especiales.

Rueda también informó de que dentro de la Lei de protección da saúde que prohibió el consumo de alcohol, bebidas energéticas y vapeadores a los menores, el Ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno a la orden que regula los carteles oficiales que los negocios deberán colocar: estarán disponibles en la web de la Xunta y deberán ubicarse en lugares visibles desde dentro y desde fuera.

En materia de Turismo, la Xunta ha aprobado mejoras en 27 tramos del Camino del Norte y 13 del Camino Inglés. Las obras, con un presupuesto de ocho millones de euros, estarán previsiblemente terminadas a principios del próximo año.

Preguntas a Rueda

El presidente de la Xunta señaló a preguntas de los medios que espera cerrar "en semanas" con el Gobierno la negociación para el traspaso de las competencias para las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros. Rueda ha señalado que ha transcurrido "más tiempo del necesario" por lo que espera que el proceso termine lo antes posible.

Respecto al voto en contra del PP en el Congreso a la reforma de la ley para que el Estado financie el 50% de la dependencia, Rueda considera que "no es ninguna incoherencia", indicando que "ojalá" sea así, ya que la Xunta lleva "mucho tiempo" reclamando. El presidente del Ejecutivo autonómico ha recordado, además, que el Gobierno debe pagarle 2.500 millones a Galicia en esta materia.

La Xunta, por otro lado, dará a conocer el miércoles el Pacto pola lingua, un texto que según Rueda está "muy bien elaborado" y que espera que "cumpla su cometido".