La FP sanitaria en Galicia para quienes no han conseguido nota en la PAU 2026: hasta 30.000 euros al año

Los alumnos gallegos que se han examinado en la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 ya conocen sus notas. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) publicó las calificaciones la pasada semana; ahora, los estudiantes pueden preinscribirse en un grado universitario y elegir universidad en función de los resultados obtenidos.

Para aquellos que no hayan obtenido la nota deseada, tienen otra oportunidad en la convocatoria extraordinaria de la Selectividad 2026, que se celebrará del 30 de junio al 2 de julio. No obstante, también existe la opción de apuntarse a una FP y, una vez finalizada, acceder posteriormente (o no) al grado universitario.

2.000 horas de formación con prácticas

La Xunta ha abierto esta semana el plazo de inscripción para optar a alguna de las 50.244 plazas de FP de nuevo ingreso que se ofertan para el próximo curso 2026-27. Entre las opciones disponibles, el Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear es perfecto si quieres trabajar haciendo pruebas de radiología.

Con 2.000 horas de formación, distribuidas en dos cursos lectivos con prácticas, esta FP te enseña a diferenciar imágenes normales y patológicas a niveles básicos, a verificar el funcionamiento de los equipos y a obtener imágenes médicas, utilizando equipos de rayos X, de resonancia magnética y de medicina nuclear.

El plan de formación está compuesto por asignaturas teóricas y un itinerario personal para la empleabilidad (prácticas) durante el segundo año. De este modo, así queda distribuida por cursos la FP de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en Galicia:

Curso Módulo profesional Horas Periodos semanales 1º Anatomía por la imagen 266 10 1º Atención al paciente 160 6 1º Formación y orientación laboral 107 4 1º Fundamentos físicos y equipamientos 267 10 1º Protección radiológica 160 6 2º Empresa e iniciativa emprendedora 53 3 2º Formación en centros de trabajo 384 2º Proyecto de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 26 2º Técnicas de imagen por resonancia magnética 105 6 2º Técnicas de radiología especial 70 4 2º Técnicas de tomografía computadorizada y ecografía 105 6

Para acceder a esta formación, la Xunta solicita a los interesados tener alguno de los siguientes títulos: Bachiller, BUP, Técnico Superior de Formación Profesional o grado universitario o equivalente; o haber superado un curso de formación específico preparatorio o una prueba de acceso.

Quien desee estudiar este ciclo de FP el próximo curso podrá escoger entre el CIFP Ánxel Casal - Monte Alto y el CPR Cruz Roja Española, en A Coruña, o el IES Ricardo Mella, en Vigo. Cada centro dispone de entre 22 y 30 plazas, con un total de 82 en el conjunto de la oferta.

Hasta 30.000 euros al año

Según los datos del portal especializado en empleo Glassdoor, el salario de un Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear oscila generalmente en torno a los 22.000 y 26.000 euros brutos. No obstante, en función de la experiencia y la ubicación, la cifra puede llegar a los 30.000 euros.