El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de A Coruña los días 16 y 17 de junio

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de A Coruña los días 16 y 17 de junio

Economía

Cuenta atrás para el Foro La Galicia que viene: este es el programa completo

La quinta edición del foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia tendrá lugar los días mares 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio Afundación de A Coruña

Apúntate a asistir gratuitamente a través de este enlace

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El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación en A Coruña, repitiendo ubicación tras la edición de 2025. A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán la política gallega actual, la situación y las oportunidades económicas y empresariales, la industria, el turismo, la generación de energía, la sostenibilidad y la tecnología. También habrá una tarde entera dedicada al turismo con El Futuro del Turismo, la del martes 16 de junio.

Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.

Tres foros dentro de uno

El foro tiene lugar durante un día y medio, con tres partes bien diferenciadas entre sí. La mañana del martes 16 estará dedicada a la política y economía general, la tarde al turismo, y la mañana del miércoles 17 a la energía, industria e innovación. Este es el programa completo.

Mañana del martes 16 de junio: política y economía

9.00 h Recepción de ponentes y acompañantes

9.15 h Saludo y bienvenida

  • Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

9.25 h Apertura del V Foro Económico Español en Galicia ‘La Galicia que viene’. Intervención individual

  • Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña

9.40 h Intervención individual

  • Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

9.55 h Intervención individual

  • Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia

10.10 h Intervención individual

  • Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia

10.30 h Conversación

  • José Francisco Fernández, secretario general de Pymar

10.45 h Conversación

  • Juan Abarca, presidente de HM Hospitales

11.00 h Conversación. El estado de las empresas gallegas en 2026

  • Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

11.15 h Conversación. El impacto de la incertidumbre en la distribución

  • José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski

11.30 h Conversación a dos. El nuevo cuento de la lechera

  • Carmen Lence, presidenta ejecutiva del Grupo Lence
  • Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

11.55 h Conversación. El futuro de Ferrol

  • José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol

12.10 h Pausa ‘networking’ en el Espacio Avenida Abanca

12.40 h Conversación a dos. La oportunidad de Galicia de liderar el mundo tecnológico

  • Alberto Borrego, director de NTT Data en Galicia y Asturias
  • Alberto Gago, director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA)

13.05 h Conversación. Los nuevos proyectos económicos e industriales de Galicia

  • María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

13.20 h Conversación a dos. El auge del área económica de A Coruña en un mundo en transformación

  • César Castiñeira, presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit
  • Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio de A Coruña

13.40 h Conversación. Potencial industrial del sur de Galicia

  • María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia

13.55 h Conversación a dos. El desafío de la vivienda en Galicia

  • María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia
  • Diego Vázquez Reino, presidente de la Federación Gallega de la Construcción y del Clúster de la Construcción de Galicia (Galicia Constrúe)

14.25 h Cierre de la mañana. Intervención individual. El futuro de Lugo

  • Elena Candia, alcaldesa de Lugo

Tarde del martes 16 de junio: el futuro del turismo

16.15 h Recepción de ponentes y acompañantes

16.30 h Apertura de la tarde. Conversación

  • Xosé Manuel Merelles Remy, director de la Axencia de Turismo de Galicia

16.50 h Conversación. El potencial de Galicia en el ámbito gastronómico

  • Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación da Coruña

17.05 h Conversación. ¿Cómo puede Galicia atraer más rutas aéreas?

  • Javier Gándara Martínez, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA)
  • Nani Arenas, periodista especializada en Turismo

17.25 h Mesa redonda. El impacto de la situación económica en el turismo

  • Óscar Regal, CEO de Viajes Embajador y vicepresidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI)
  • Nuria Blanco, directora general del Hotel Plaza y del Hotel Avenida
  • Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia

18.00 h Conversación. El potencial del Xacobeo 2027

  • Marcos Gómez Román, comisario del Año Santo Xacobeo 2027
  • Mar Rodríguez Meseguer, presidenta de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI)

18.20 h Mesa redonda. Nuevos modelos para hacer de Galicia un destino diferente y sostenible

  • Juan Sanmartín Ferreiro, director de Portos de Galicia
  • Laura Vázquez Pardo, directora de Marketing de Espazo Nature
  • Luisa Lorenzo, consejera Delegada de Lorygar y Renzo Heritage -A Quinta da Auga y Pazo do Cotón-

18.55 h Cierre de la primera jornada del V Foro Económico Español en Galicia ‘La Galicia que viene’ . Intervención individual. El turismo que viene

  • Gonzalo Castro, concejal de Turismo y Cultura del Concello da Coruña

19.10 h Cierre de la primera jornada del V Foro Económico Español en Galicia ‘La Galicia que viene’

19.15 h "Afterwork El futuro del turismo" en Cafetería Copacabana

Mañana del miércoles 17 de junio

9.15 h Recepción de ponentes y acompañantes

9.30 h Apertura de la segunda jornada del V Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'. Conversación. Los proyectos industriales en Galicia

  • Juan Carlos Reboredo Nogueira, secretario xeral de la Oficina de Coordinación Económica de la Presidencia de la Xunta de Galicia

9.50 h Mesa redonda. El potencial de A Coruña y Ferrol para la eólica marina

  • Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña
  • Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA)
  • Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal
  • Mónica Martínez, comunicadora

10.25 h Conversación. El potencial de Galicia como ‘hub’ energético

  • Javier Alonso, CEO de Hatta Energy

10.40 h Conversación. Seguridad energética, geopolítica y competitividad industrial

  • María Couto, CEO de Xeal
  • Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía del Centro Tecnológico ITG

11.00 h Conversación

  • María Luz Rivas, directora de PreZero en Galicia y Asturias

11.20 h Mesa redonda. El aprovechamiento de los recursos de Galicia

  • Venancio Salcines, senior advisor de Cobre San Rafael
  • Román Sánchez Gordón, director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca
  • Xurxo López, director general de E.nova Enerxía
  • Mónica Martínez, comunicadora

11.55 h Pausa ‘networking’ en el Espacio Avenida Abanca

12.30 h Conversación. Innovación en la medicina

  • Pablo Asensio, director médico de HM Hospitales en Galicia

12.50 h Conversación. Soberanía y trazabilidad del dato: cómo la normativa europea está rediseñando la empresa gallega

  • Jaime Sucasas Hermida, director de Mercados del Centro Tecnológico ITG

13.05 h Conversación. Mercados de carbono: cómo convertir la acción climática en valor para empresas y sociedad

  • Héctor Martínez González, director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España

13.25 h Conversación. IA

  • Julia Díaz, head of Data Science de Repsol

13.45 h Conversación. La computación cuántica va a descifrar mi contraseña

  • Gonzalo Blázquez Gil, responsable de Tecnologías Cuánticas del Centro Tecnológico ITG
  • Mónica Martínez, comunicadora

14.00 h Conversación. El potencial de Galicia en la industria aeroespacial

14.15 h Cierre del V Foro Económico Español en Galicia ‘La Galicia que viene’. Intervención individual

14.30 h Final del V Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'

¿Cómo asistir o seguirlo?

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de Los Cantones de A Coruña y es posible asistir gratuitamente sin ningún problema, pero recomendamos reservar asistencia a través de EventBrite.

El V Foro Económico Español: La Galicia que viene contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin. Las sesiones de la mañana del martes 16, la tarde dedicada a El Futuro del Turismo el mismo martes, y la de la mañana del 17 dedicada a la energía, la industria y la innovación, se podrán seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.