Es oficial: la ayuda de hasta 68.000 euros para reformar o rehabilitar una vivienda en vigor hasta el 3 de julio

La Xunta de Galicia dispone de diferentes ayudas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación del parque inmobiliario. Estas subvenciones incluyen programas para el alquiler, la reforma de inmuebles destinados al arrendamiento, la compra de primera vivienda y otras actuaciones relacionadas con la mejora de las condiciones residenciales.

Entre las convocatorias actualmente vigentes destaca una ayuda de hasta 68.000 euros para la rehabilitación de edificios de titularidad municipal destinados a vivienda pública. El plazo permanecerá abierto hasta el 3 de julio, por lo que las entidades que cumplan los requisitos aún disponen de aproximadamente un mes para reunir la documentación necesaria y presentar la solicitud.

Línea dirigida a los ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes

La Xunta de Galicia mantiene abierta hasta el próximo 3 de julio una línea de ayudas destinada a impulsar la rehabilitación de edificios de titularidad municipal para su transformación en viviendas públicas de alquiler asequible.

Se trata de una medida que busca aumentar la oferta residencial en aquellos municipios con menos población, al tiempo que se recuperan inmuebles en desuso o con necesidad de mejoras estructurales. En lo que va de legislatura, la Xunta concedió ayudas para rehabilitar 66 viviendas por un importe de 3,12 millones de euros.

Esta convocatoria está dirigida a los ayuntamientos gallegos de menos de 30.000 habitantes y cuenta con una dotación económica de 2,1 millones de euros. El objetivo es facilitar que las administraciones locales puedan recuperar edificios y destinarlos a uso residencial, contribuyendo a dar respuesta a la demanda de vivienda en numerosas localidades de Galicia.

Una de las principales novedades de esta edición es el incremento en un 30% de las cuantías máximas subvencionables. Las ayudas podrán cubrir hasta el 95% del coste de las obras de rehabilitación, con un límite para cada vivienda que pasa de los 50.000 a los 65.000 euros.

Además, cuando la vivienda se encuentre en un área Rexurbe, en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) de los Caminos de Santiago y Ribeira Sacra o en un centro histórico declarado, la financiación podrá alcanzar los 68.000 euros.

Se entiende por "centro histórico destacado" los siguientes casos:

Los que cuenten con declaración de conjunto histórico-artístico o similar

Las zonas o contornos de protección delimitados, afectados por la declaración de un bien de interés cultural oficialmente aprobado

Los inmuebles que figuren en un catálogo de protección oficialmente aprobado

Los conjuntos, zonas o cascos históricos así definidos en el planeamiento

Otras de las características destacadas del programa es que las viviendas rehabilitadas contarán con calificación pública permanente y deberán destinarse a alquiler accesible.

Dentro de las actuaciones de rehabilitación, se incluyen las siguientes.

Accesibilidad

Conservación

Habitabilidad

Sostenibilidad

Eficiencia energética de las viviendas

Actuaciones para la medición y la ejecución de obras que eviten la entrada del gas radón o la adopción de medidas que garanticen su eliminación del interior de las viviendas

El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta las 14:00 horas del 3 de julio, siempre que el crédito destinado no se agote antes. Por ello, los ayuntamientos interesados todavía están a tiempo de preparar la documentación necesaria y optar a estas ayudas para crear nuevas oportunidades de acceso a la vivienda.