El metal recorre A Coruña en su tercera jornada de huelga hasta la plaza de Pontevedra: "Sin industria no hay futuro"

El sector del metal vive este miércoles 27 de mayo su tercera jornada de huelga en la provincia de A Coruña con una nueva movilización en la ciudad herculina.

Al grito de "Sin industria no hay futuro", centenares de trabajadores participan en la marcha, que salió a las 11:30 horas desde la zona del centro de salud del Ventorrillo, recorriendo la avenida de Finisterre hasta llegar a la plaza de Pontevedra.

La convocatoria, impulsada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, afecta a alrededor de 18.000 trabajadores de la provincia y busca aumentar la presión sobre la patronal para desbloquear la negociación del convenio colectivo del sector siderometalúrgico.

Las organizaciones sindicales decidieron ampliar la huelga tras considerar insuficientes los avances alcanzados durante las últimas reuniones negociadoras.

Los sindicatos reclaman mejoras salariales, cláusulas de revisión vinculadas al IPC, reducción de jornada, incremento de pluses, ampliación de permisos retribuidos y el complemento del 100 % de las bajas laborales desde el primer día, entre otras medidas.

La patronal mantiene el diálogo como vía de solución

Por su parte, la representación empresarial cifra el seguimiento de la huelga en torno al 30% y sostiene que la única vía para resolver el conflicto pasa por continuar negociando.

Las partes tienen prevista una nueva reunión mañana jueves, día 28 de mayo, en un nuevo intento por acercar posiciones.

Desde la patronal aseguran afrontar ese encuentro "con voluntad constructiva" y apelan al diálogo para alcanzar "un convenio digno, equilibrado y asumible".

Las empresas reconocen la necesidad de seguir mejorando las condiciones laborales del sector, aunque advierten de que algunas de las reivindicaciones planteadas por la parte social presentan "dificultades de aplicación y sostenibilidad" para muchas compañías coruñesas.