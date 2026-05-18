Ya es oficial: la ayuda con un presupuesto de 1 millón de euros para sacarte el carné de camión y autobús

La Xunta de Galicia ha publicado la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la nueva convocatoria de la orden de ayudas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo (CAP) y de los permisos de conducción de las clases C y D.

Esta iniciativa se puso en marcha el año pasado, y una vez más se pone en vigor con el fin de facilitar la incorporación de conductores profesionales al mercado laboral con el fin de contribuir a paliar la escasez de conductores para determinados vehículos.

Línea de ayudas con 1 millón de euros

El objetivo principal de esta medida es mejorar la empleabilidad y, al mismo tiempo, paliar la falta de conductores que afecta a las empresas de logística y transporte tanto en Galicia como en el conjunto de la Unión Europea.

Estas ayudas, que ya se pusieron en marcha el año anterior, están dirigidas a financiar la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP), necesario para ejercer como conductor profesional, así como los permisos de conducción de las clases C y D, que habilitan para la conducción de camiones y autobuses.

La convocatoria se estructura en dos líneas principales. La primera subvenciona los cursos necesarios para obtener el CAP, ya sea en su modalidad inicial o en procesos de ampliación o promoción, mientras que la segunda línea cubre los costes de obtención de los permisos de conducción de las clases C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E.

El importe a recibir por persona

El importe máximo de ayuda por persona puede alcanzar los 1.200 euros en el caso del CAP o de la obtención de permisos, mientras que para obtener el CAP en la modalidad de ampliación o promoción la cuantía se reduce a los 300 euros.

Si un solicitante obtiene varios permisos, la subvención puede llegar hasta los 2.400 euros, con un límite global de 3.900 euros si se combinan distintas líneas. En ningún caso la ayuda podrá superar el coste real abonado por el beneficiario.

Cuándo y cómo solicitar la ayuda

El período subvencionable abarca desde el 31 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026. Durante este tiempo, los solicitantes deberán completar la formación y obtener los permisos correspondientes para poder acceder a la ayuda.

En el caso del CAP, no será obligatorio aprobar el examen para recibir la subvención, aunque los beneficiarios deberán presentarse al menos a cuatro convocatorias en el plazo de un año o, en caso contrario, devolver el 20% de la ayuda recibida. En cuanto al carné de conducir en las clases ya citadas, sí que es obligatorio sacarse el permiso durante el período subvencionable.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del séptimo día hábil tras la publicación en el DOG y hasta el 30 de septiembre, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.