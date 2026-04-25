Ya ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 8.000 euros que pueden pedir las personas vinculadas al mundo del arte

El mundo del arte es un ecosistema social y creativo complejo que tradicionalmente engloba literatura, cine, escultura, pintura, música, danza y arquitectura.

La financiación es el motor que permite la creación, difusión y conservación del arte. Por ello, la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud de la Xunta de Galicia acaba de aprobar las bases reguladoras relativas a las ayudas Rega 2026.

Hasta 8.000 euros para las personas que cumplan este requisito

Ya ha entrado en vigor: la Xunta de Galicia ha dado luz verde a la nueva convocatoria de las ayudas Rega 2026, dirigidas a apoyar la creación artística contemporánea mediante residencias en la Cidade da Cultura de Galicia.

Cada proyecto seleccionado, un máximo de seis, recibirá una ayuda de 8.000 euros. En esta cantidad se incluyen los gastos de producción, transporte, estancia, mantenimiento y posibles gastos de presentación pública del proyecto.

"Si el conjunto de los gastos que ocasione la residencia fuere mayor, la ayuda no será superior a la cantidad indicada", indica el Ejecutivo regional.

El programa de ayudas Rega 2026, que pretende impulsar el talento emergente y fomentar el emprendimiento cultural, está dirigido a personas físicas creadoras, estén o no dadas de alta como autónomas, con proyectos en:

Artes visuales

Artes escénicas

Música

Diseño

Investigación y comisariado cultural

Proyectos innovadores con medios digitales y tecnológicos

Las solicitudes se evaluarán en régimen de concurrencia competitiva, según calidad y originalidad (hasta 45 puntos), viabilidad (hasta 35 puntos) y trayectoria y oportunidad artística (hasta 20 puntos).

Una vez seleccionados los seis proyectos de la convocatoria de 2026, las residencias se llevarán a cabo en la Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, que proporcionará: espacios de trabajo equipados, apoyo técnico y mentoría individualizada.

Según la orden de la Consellería de Cultura, el espacio de trabajo podrá ser utilizado un mínimo de 3 semanas y un máximo de 6, en condiciones adecuadas para su uso, con conexión wifi, seguridad, limpieza y climatización.

La Fundación también pondrá a disposición los recursos humanos propios de seguimiento técnico de cada proyecto, "según la disponibilidad y horario pactados de común acuerdo con las personas beneficiarias de los proyectos seleccionados".

Una persona mentora acompañará cada proyecto.

Hasta cuándo se pueden solicitar las ayudas Rega 2026

Las ayudas Rega 2026 concederán seis becas de 8.000 euros a personas físicas con proyectos en artes visuales, artes escénicas, música, diseño, etc. El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 24 de mayo.