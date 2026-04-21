El Eixo Atlántico analiza en Lugo la respuesta a crises globales de Galicia y Portugal

El Consello Estratéxico do Eixo Atlántico, constituido en febrero en A Coruña y que preside el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, mantuvo en la ciudad lucense una reunión para abordar la resiliencia de los municipios ante crisis como los conflictos bélicos en Ucrania, Gaza e Irán además de las crisis energéticas o económicas.

En el contexto actual, el Eixo Atlántico ha recordado que las ciudades son la primera línea de respuesta frente a las crisis ajenas a ellas pero a las que deben hacer frente con soluciones y financiación. "A situación actual do mundo non invita ao optimismo, polo que as cidades deben prever as consecuencias das crises e previr os seus efectos", afirma el Consello en un comunicado remitido este martes.

Xoán Vázquez, secretario general de la entidad, valoró después de la reunión que "mentres outros calan cun criticable servilismo ante Trump e perden tempo combatendo o goberno central por motivos partidistas, nós traballamos polo futuro das cidades e dos seus cidadáns"

Por eso, la resiliencia será clave así como la cooperación entre municipios. Dentro del Eixo Atlántico, las ciudades analizaron conjuntamente la situación y crisis energética, pero también cuestiones que afectan al desarrollo del territorio Galicia - Norte de Portugal como la maritimidad, la despoblación y los incendios forestales. La ciudad de Santa María da Feira será la que acoja la próxima cita, que tendrá lugar en julio.

La reunión de este martes contó con la presencia de Miguel Fernández, presidente del Eixo Atlántico y alcalde de la ciudad; Luis Noble, vicepresidente del Eixo Atlántico y alcalde de Viana do Castelo; los ex-ministros José Maria Costa y Arlindo; el ex-presidente de la Xunta de Galicia, Fernando González Laxe; el ex-presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (FEGAMP), Alfredo García; y ex-alcaldes como Severino Rodríguez y José Sánchez Bugallo. También asistieron expertos como la profesora Adelina Pinto, el ex-director de la Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, Francesc Cárdenas, y el ex-presidente de la Agência para el Desenvolvimento y Coesão (AdC) en Portugal, José Soeiro.