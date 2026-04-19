En marcha: nueva ayuda con una dotación de 100.000 euros para las farmacias que cumplan este requisito

Cuando estamos enfermos, el primer lugar en el que pensamos, después del médico, es la farmacia. No obstante, no hay farmacias en todos los municipios cuando necesitamos un medicamento, especialmente en las zonas rurales.

Para compensar los gastos de funcionamiento de las oficinas de farmacia de zonas especiales y apoyar las contrataciones de farmacéuticos, la Xunta de Galicia ha anunciado una nueva línea de ayudas con una dotación de 100.000 euros.

Nueva ayuda con una dotación de 100.000 euros

Ya es oficial: el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado esta semana la orden de la Consellería de Sanidade por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las ayudas a farmacias de Galicia que se localicen en zonas farmacéuticas especiales.

Con un presupuesto aproximado de 100.000 euros, las ayudas están destinadas a compensar los gastos de funcionamiento y también a apoyar las contrataciones para los turnos de guardia o suplencia para las épocas de vacaciones, realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

"Esto permitirá a las personas titulares de las oficinas de farmacia situadas en zonas farmacéuticas especiales ejercer su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral", señala la Xunta en un comunicado.

Beneficiarios y zonas farmacéuticas especiales

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los titulares de oficinas de farmacias que se encuentren localizadas en zonas farmacéuticas especiales y cuyo titular esté empadronado en alguna de los ayuntamientos de Galicia.

Además, la persona titular de la oficina de farmacia deberá haber cumplido, entre otros, algunos de los siguientes criterios:

Tratarse de una oficina de farmacia situada en una zona farmacéutica especial y que se encuentre en situación de viabilidad económica comprometida

Tratarse de una oficina de farmacia que haya realizado el año pasado guardias 365 días

La Xunta realizará un pago único de 100% de la cuantía de la subvención en concepto de anticipo. El importe máximo total de la subvención por persona beneficiaria será de 18.000 euros/año.

Pero, ¿qué lugares tienen la consideración de zona farmacéutica especial? La Xunta publicó en el DOG del 18 de febrero la declaración de 29 zonas farmacéuticas especiales, de las que 18 corresponden a la provincia de Ourense y 11 a la de Lugo. Estas son:

Provincia de Lugo

As Nogais, Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Ourol, Pedrafita do Cebreiro, A Ribeira de Piquín y Samos

Provincia de Ourense

A Gudiña, A Mezquita, A Peroxa, A Teixeira, A Veiga, Baltar, Carballeda de Valdeorras, Castrelo do Val, Chandrexa de Queixa, Larouco, Laza, Manzaneda, Montederramo, O Bolo, Parada de Sil, San Xoán de Río y Vilariño de Conso

Ayudas para el alquiler, contratación de personal y más

La subvención de la Xunta consistirá en una cantidad fija y predeterminada destinada a compensar gastos de alquiler, limpieza, calefacción, electricidad, limpieza, agua, seguridad, servicios de telecomunicaciones, IBI del local de la oficina de farmacia, etcétera.

También la subvención estará destinada a compensar los gastos correspondientes a la contratación de personal facultativo para el apoyo de las épocas de vacaciones y/o servicios de guardia y las cuotas de autónomo de la persona titular, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

El importe máximo total de la subvención es de 18.000 euros/año.