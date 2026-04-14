Correos Express busca trabajadores sin oposición: 18.000 euros al año y solo piden la ESO

Correos Express es una de las tres empresas filiales del Grupo Correos. Centrada en envíos rápidos y paquetería urgente, dispone de su propia bolsa de empleo, a la que se puede acceder sin necesidad de opositar.

En las últimas semanas, el portal de empleo de Correos Express ha incorporado nuevas convocatorias de selección de personal, entre las que destaca una con base en Galicia, concretamente en la ciudad de Lugo.

Trabajo fijo y jornada completa de 37,5 horas semanales

Correos Express Paquetería Urgente S.A tiene una vacante disponible para cubrir el puesto de auxiliar operativo y de tráfico en Lugo. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado 6 de abril y finalizará este próximo miércoles 15.

La filial del Grupo Correos ofrece contrato indefinido y jornada completa en horario rotativo: de lunes a viernes de 07:45 a 14:45 horas y sábados de 08:15 a 10:45 horas; y de lunes a viernes de 14:00 a 21:00 horas y sábados de 13:00 a 15:30 horas, con los descansos que marca la ley.

La persona seleccionada se encargará de grabar los datos en el sistema informático, de la facturación de proveedores, de la gestión de nuevas rutas y de la recodificación de los envíos de portes debidos.

En este sentido, las labores a desarrollar también incluyen: clasificación y manipulación de paquetería cumpliendo las normas de seguridad y salud; realización de reporting y procedimientos de calidad y cobrar reembolsos, así como entregar equipos para su buen desempeño diario de sus funciones.

Requisitos y méritos valorables

Las personas interesadas deberán cumplir una serie de requisitos para poder inscribirse a este proceso. Estos son:

Titulación de E.G.B., E.S.O. o Formación Profesional de I Grado reconocida u homologada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o titulación oficial

de I Grado reconocida u homologada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o titulación oficial Experiencia mínima de 3 meses desempeñando funciones similares a las descritas en la oferta de trabajo

Experiencia en el manejo del paquete Office 365

Algunos méritos valorables son:

Experiencia reciente acreditada dentro de la actividad principal a desarrollar

Segunda titulación de igual o mayor grado de la requerida, reconocida u homologada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional

Formación complementaria, realizada dentro de los últimos 8 años y de una duración mínima de 16 horas o superior

Nivel B1 de inglés

El salario bruto a percibir oscila entre los 17.500 y 18.000 euros anuales, según la normativa vigente para una jornada completa. "Para jornadas de menor duración se calculará la parte proporcional del salario indicado", señala Correos Express.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en presentar su candidatura deberán acceder al portal web de empleo de Correos Express y completar un formulario con los datos que se solicitan y adjuntar los documentos que aparecen en las bases del proceso.

Una vez completado, aparecerá un mensaje de que el registro ha sido exitoso o realizado correctamente. Si la candidatura es correcta, Correos Express asignará un número de orden, que los candidatos deberán conservar hasta el final del proceso de selección.

Las personas seleccionadas se enfrentarán, al menos, a una entrevista por competencias y/o prueba de conocimiento específico del puesto. Después, Correos Express elegirá al candidato más afín al puesto.