¿Adiós a la gasolina? Galicia percibe "mayor concienciación" por la movilidad eléctrica, con la crisis del petróleo de fondo

El conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán ha causado una nueva crisis mundial del petróleo y originado continuas fluctuaciones en los precios de los combustibles. Cuando sus valores se disparan más y llenar el depósito de gasolina vuelve a hacer daño a la economía de las familias y las cajas de las empresas se abre de nuevo el escenario en el que los consumidores se preguntan si conviene apostar por la electromovilidad.

La incertidumbre por la duración del conflicto bélico y el modo en que los países se adaptarán a nuevas coyunturas económicas no permite aún conocer cómo se comportará el mercado de la automoción, que en Galicia, con independencia de la guerra y su efecto en el petróleo, manifiesta "una mayor concienciación" y un "interés creciente" por los vehículos eléctricos e híbridos.

Un dato actualizado: en los 25 concesionarios de Integral Motion en España ha habido en lo que va de año más de 3.000 consultas de clientes interesados en adquirir coches eléctricos y se han comprado casi 300, un porcentaje del 10%, expone Daniel Outón, director de marketing en Galicia.

"No se puede concluir que el interés crezca por la guerra actual, hay más factores que nos hacen pensar que la concienciación ecológica irá en aumento", opina Outón.

Un modelo híbrido enchufable de Mitsubishi del concesionario Integral Motion. Cedida

De forma parecida opina Pablo Conde, director comercial de Grupo Breogán: "El efecto de la subida de los combustibles aún no se ha notado con mucha fuerza, entendemos que el mercado está esperando. Si la situación se alarga en el tiempo, estamos convencidos de que incrementará el interés por los vehículos eléctricos y enchufables".

Ofertas y demandas

La contención de precios para hacer asequibles estos vehículos, el aumento de prestaciones técnicas y la política de restricciones progresivas que los gobiernos de la Unión Europea plantean a los coches diésel y gasolina a partir de 2035, que incluye la limitación de la circulación en núcleos urbanos, "favorecen el interés" por la electromovilidad, considera Outón.

"Los programas de ayudas para comprar turismos eléctricos [hasta 4.500 euros con el Plan Auto+ 2026 estatal, por ejemplo] y el ahorro que supone prescindir de la gasolina, sobre todo en Galicia", añade el director de marketing de Integral Motion, suponen otro empujón del sector.

Un vehículo eléctrico nuevo de prestaciones altas con la etiqueta ambiental 0 emisiones y de gama superalta puede costar 25.000 euros, 16.000 si es de gama más baja. Un híbrido de primera mano enchufable, a partir de 17.000 euros, 10.000 siendo de ocasión.

Toyota RAV4 en concesionario Toyota Breogán. Cedida

En Breogán, el producto ecológico más demandado en la actualidad es el híbrido autorecargable, del que mayor oferta dispone. "En los últimos años el híbrido enchufable ha adquirido más peso. Los vehículos eléctricos empiezan a ser una opción para aquellos que tienen la posibilidad de cargarlo con cierta facilidad", explica Pablo Conde.

"Evolución lógica" en el mercado

La tendencia a la electrificación en las preferencias de los conductores gallegos que predomina hoy, no obstante, es prudente, fruto de una "evolución lógica" del mercado de esta clase de vehículos, señala el director comercial de Grupo Breogán.

"La electrificación a través del híbrido autorecargable recargable ya comenzó hace años y ahora se está acelerando esta electrificación que podríamos llamar con cable, a través de los híbridos enchufables y eléctricos, aunque el volumen sigue siendo limitado", resume Conde.