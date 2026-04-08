Ya es oficial: ayudas de hasta 5.500 euros para turismo deportivo y actividades turísticas con plazo hasta mayo

Espacios naturales de gran valor paisajístico, rutas de senderismo por bosques, playas de aguas cristalinas... Galicia, sin duda, ofrece una amplia variedad de experiencias turísticas para el viajero.

Dentro de la región, la provincia de Pontevedra concentra gran parte de la oferta turística y, para potenciarla, la Diputación acaba de lanzar dos nuevas líneas de ayudas.

La Diputación de Pontevedra concede ayudas de hasta 5.500 euros

Ya es oficial: la Diputación de Pontevedra ha abierto el plazo para solicitar dos líneas de ayudas para el fomento del turismo que ascienden a 180.000 euros.

En concreto, la institución pública destinará 100.000 euros para el fomento del turismo deportivo y otros 80.000 euros para el impulso de actividades turísticas. En ambos casos, el plazo de solicitud será de un mes, a contar desde el 7 de abril.

Por una parte, las ayudas para el fomento del turismo deportivo, que se concederán por concurrencia competitiva, permitirán seguir impulsando eventos deportivos.

De esta forma, a través de estas ayudas, de las que el año pasado se beneficiaron 24 entidades de 15 concellos para poner en marcha iniciativas como carreras nocturnas o eventos como Gladiator Race, el organismo provincial concederá hasta 5.500 euros.

Esta cantidad servirá para hacer frente a los gastos de organización o del alquiler de espacios, vehículos, mobiliario o equipos técnicos. Podrán ser beneficiarias las siguientes personas jurídicas:

Clubes deportivos sin ánimo de lucro

Federaciones deportivas sin ánimo de lucro

Asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas al ámbito deportivo o turístico

Otras entidades privadas sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, siempre que organicen actividades abiertas al público y con impacto turístico

Por otro lado, las ayudas para actividades turísticas, que también se concederán por concurrencia competitiva, permitirán financiar experiencias singulares, la organización de eventos o actividades relacionadas con el fomento de la calidad.

Al igual que las ayudas para el fomento del turismo deportivo, la Diputación de Pontevedra también concederá hasta un máximo de 5.500 euros por entidad para hacer frente a gastos como el alquiler de espacios, vehículos, mobiliario y equipos informáticos.

El año pasado se beneficiaron de estas ayudas 18 entidades de 15 concellos para poner en marcha jornadas y simposios sobre turismo, planes de desestacionalización, iniciativas de turismo astronómico y enoturismo o actividades de promoción.

Cómo y cuándo presentar las solicitudes

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la Sede de la Diputación de Pontevedra.

Para la presentación de solicitudes, la Sede electrónica admitirá los certificados electrónicos del sistema Cl@ve, que contempla la utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas y certificados electrónicos (incluido el DNIe).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contando a partir del 7 de abril, fecha de publicación de la convocatoria y del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO).