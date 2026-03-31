Ya es oficial: si quieres trabajo fijo en Galicia debes estudiar esta FP superior con 100% de empleabilidad

La Formación Profesional (FP) es una excelente alternativa a la Universidad por ofrecer una educación mucho más enfocada a la práctica y por contar con una inserción laboral más rápida y directa. Muchas empresas se decantan por perfiles que hayan hecho una FP por su buena formación, de ahí que muchas de ellas cuenten con un 100% de empleabilidad.

Una de ellas es la Formación Profesional en Ganadería y asistencia en sanidad animal, una formación con una duración de 2.000 horas en la que adquirirás todos los conocimientos óptimos para ejercer esta profesión desde el día siguiente en que consigas tu titulación. Te contamos dónde estudiarla en Galicia y cómo se organizan sus dos cursos lectivos.

Alta tasa de empleabilidad y 384 horas de prácticas en empresas

Galicia ofrece una extensa lista de ciclos de Formación Profesional, entre ellos 'Ganadería y asistencia en sanidad animal', una de las 25 titulaciones con pleno empleo en la comunidad.

Si quieres gestionar la producción ganadera o realizar trabajos especializados de apoyo a equipos veterinarios, esta es tu titulación. El grado de Ganadería y asistencia en sanidad animal es una FP de grado superior con una duración de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos lectivos.

Con esta formación, los alumnos aprenden a gestionar la producción de ganadería, apoyar a los equipos veterinarios, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles, y aplicando los planes de producción, calidad, sanidad y bienestar animal, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente.

En cuanto a las salidas laborales, los profesionales con esta titulación ejercen su actividad en el área de producción ganadera, como en empresas relacionadas con la cría, el entrenamiento, la monta y la exhibición de ganado equino, por cuenta propia o ajena en empresas públicas o privadas, siguiendo las instrucciones del responsable de la producción o bajo la supervisión de personal facultativo veterinario, pudiendo tener a su cargo personal de nivel inferior.

A continuación, te detallamos el plan de estudios del grado superior de Ganadería y asistencia en sanidad animal:

Curso Módulo profesional Horas 1º Bioseguridad 107 1º Formación y orientación laboral 107 1º Maquinaria e instalaciones ganaderas 213 1º Organización y control de la reproducción y cría 213 1º Gestión de la producción animal 240 1º Gestión de la cría de caballos 80 2º Empresa e iniciativa emprendedora 53 2º Formación en centros de trabajo 384 2º Proyecto de ganadería y asistencia en sanidad animal 26

Para poder acceder a esta FP es necesario estar en posesión de, al menos, uno de los siguientes títulos: Bachiller, BUP, Técnico Superior de Formación Profesional o un título universitario o equivalente, Técnico Especialista o Técnico Superior, Técnico de Grado Medio de Formación Profesional, o el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño.

Asimismo, quienes hayan superado una oferta formativa de Grado C incluida en el propio ciclo; quienes hayan realizado y superado un curso de formación específico, preparatorio y gratuito para el acceso a ciclos de grado superior en centros autorizados por la Administración educativa; o quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, válida para las familias profesionales vinculadas a la parte específica superada.

Dónde estudiar esta FP en Galicia

El grado superior de Ganadería y asistencia en sanidad animal se imparte en los siguientes centros de las provincias de A Coruña y Ourense: